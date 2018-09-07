В Дзержинске обнаружены незаконные свалки химических отходов

В настоящее время по данному факту проводится административное расследование. Об это ИА «В городе N» сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области

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Факт несанкционированного размещения отходов был выявлен в ходе рейдовых мероприятий сотрудников минэкологии совместно с администрацией Дзержинска и представителями общественности. Обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования. Какие конкретно вещества были обнаружены на незаконных свалках и представляют ли они угрозу для населения и окружающей среды, в министерстве ответить затруднились.

Сами жители Дзержинска, обсуждающие проблему в соцсетях, пишут, что было обнаружено более сорока бочек с отходами химического производства.

Как уточнили в минэкологии, согласно законодательству, виновным в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, а также веществами, разрушающими озоновый слой грозят штрафы. Их сумма для граждан составляет от 1000 до 2000 рублей, для должностных лиц — от 10000 до 30000 рублей, для юридических — от 100000 до 250000 рублей.

Напомним, на закрытую несанкционированную свалку в Советском районе вновь пытались ввезти мусор.