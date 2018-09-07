Экоцентр «Скворечник» расскажет об охране природы Москвы

Цикл экскурсий-викторин «Загадки леса» начнется 8 сентября в экоцентре «Скворечник». Темой занятий станет «Заповедная Москва», сообщает сайт Мосприроды.

Гостей ждут к 11.30 принять участие в мероприятии смогут взрослые и дети старше шести лет.

«Участников экскурсии ждет рассказ о том, как охраняют природу в Москве, как нашему городу удалось стать самым зеленым мегаполисом мира, а также знакомство с охраняемыми природными объектами Битцевского леса», — отмечается в сообщении.

Экоцентр находится по адресу: 36 км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца».