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Экоцентр «Скворечник» расскажет об охране природы Москвы
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Экоцентр «Скворечник» расскажет об охране природы Москвы 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
Цикл экскурсий-викторин «Загадки леса» начнется 8 сентября в экоцентре «Скворечник». Темой занятий станет «Заповедная Москва», сообщает сайт Мосприроды.
Гостей ждут к 11.30 принять участие в мероприятии смогут взрослые и дети старше шести лет.
«Участников экскурсии ждет рассказ о том, как охраняют природу в Москве, как нашему городу удалось стать самым зеленым мегаполисом мира, а также знакомство с охраняемыми природными объектами Битцевского леса», — отмечается в сообщении.
Экоцентр находится по адресу: 36 км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца».
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