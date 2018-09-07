В Карачаево-Черкесии открыли современный полигон твердых бытовых отдоходов

ЧЕРКЕССК , 7 сентября. / ТАСС /. Современный полигон для переработки и хранения твердых бытовых отходов (ТБО), не имеющий аналогов в Карачаево-Черкесии и на Северном Кавказе, открыли в пятницу в пригороде Черкесска в рамках празднования Дня республики и 193-й годовщины столицы региона, передает корреспондент ТАСС.

Константин Цицин. "Мне очень приятно быть в КЧР, поскольку сегодня тройной праздник Мы открываем современное производство, могу сказать это первый такой завод на Северном Кавказе. Поздравляю всех с этим событием. Мы продолжим развитие этого полигона, вторую очередь предполагается здесь запустить — более глубокую переработку отходов", — сказал на церемонии открытия гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ России

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов поздравил присутствующих с Днем республики и Днем Черкесска, отметил, что регион плодотворно работает с Фондом содействия реформированию ЖКХ и продолжит эту работу.

"У субъекта с фондом сложились хорошие партнерские отношения. Большую помощь фонд оказывал нам и в переселении жителей республики из аварийного жилья, мы одними из первых завершили эту программу. Убежден, что это первый этап дальнейшего развития тех предприятий, которые будут работать во благо улучшения экологической ситуации нашей республики и страны в целом. По рейтингу Минприроды России КЧР сегодня — самый экологичный субъект СКФО и один из самых экологически чистых на территории России", — добавил Темрезов.

Полигон отвечает всем современным экологическим требованиям, имеет мусоросортировочную станцию мощностью 40 тыс. тонн в год. Объект возведен в рамках соглашения, подписанного между КЧР и Фондом ЖКХ в 2016 году на Петербургском международном экономическом форуме. Реализация проекта позволит сократить на 27% количество отходов, подлежащих захоронению, производить предварительную сортировку 100% захораниваемых на полигоне твердых коммунальных отходов, уменьшить негативное воздействие на окружающую среду и ликвидировать три крупные несанкционированные свалки.

Ранее сообщалось, что власти КЧР разработали и внесли в Минприроды России предложения по созданию в шести районах республики мусоросортировочных комплексов, а также мероприятия по рекультивации первой очереди хвостохранилища Урупского горно-обогатительного комбината (ГОК) и трех полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) в Карачаевске, станице Зеленчукской и селе Первомайском. По программе «Чистая страна» в Карачаево-Черкесии с 2017 года проводится рекультивация полигона бытовых отходов в Абазинском районе республики на площади 12 га, которая завершится в этом году.