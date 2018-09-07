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Спасенных птиц освободят в Новой Москве
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Спасенных птиц освободят в Новой Москве 

Администрация поселения Вороновское + ещё 2 1 час назад
Фото: Новые Округа
Фото: архив
На территории Троицкого и Новомосковскго административных округах специалисты выпустят спасенных птиц. Информация об этом стала известна 7 сентября.
Сейчас птицы находятся в центре реабилитации диких животных. Предполагается, что акция состоится 10 сентября.
— Всего будет выпущено 11 соколов, восемь сов, два ястреба-перепелятника, ястреб-осоед, четыре кряквы и столько же огарей. Животные поступили в центр реабилитации департамента в результате обращений граждан в Единую справочную службу мэрии Москвы. Поступившие птицы нуждались в ветеринарной обслуживании и были обессилены, — рассказали в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Отметим, что специалисты оказали животным всю необходимую помощь.
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