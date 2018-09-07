Бурматов рассказал, как решается проблема с мусором в Крыму и Севастополе

Крым не самый проблемный регион в решении проблемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

«Республики Крым нет ни в двоечниках, ни в отличниках. При этом расположенные совсем недалеко коллеги из Севастополя гораздо дальше продвинулись с точки зрения решения мусорной проблемы. А Крым где-то в середничках, но это не комплимент», — приводит слова Бурматова РИА «Новости»

По словам депутата, Севастополь стал одним из шести регионов, перешедших на новую систему обращения с отходами. Там организована продажа ТКО в другие регионы в качестве сырья для мусороперерабатывающих заводов.