Ещё
Бурматов рассказал, как решается проблема с мусором в Крыму и Севастополе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бурматов рассказал, как решается проблема с мусором в Крыму и Севастополе 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Крым не самый проблемный регион в решении проблемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
«Республики Крым нет ни в двоечниках, ни в отличниках. При этом расположенные совсем недалеко коллеги из Севастополя гораздо дальше продвинулись с точки зрения решения мусорной проблемы. А Крым где-то в середничках, но это не комплимент», — приводит слова Бурматова РИА «Новости».
По словам депутата, Севастополь стал одним из шести регионов, перешедших на новую систему обращения с отходами. Там организована продажа ТКО в другие регионы в качестве сырья для мусороперерабатывающих заводов.
Парламентская газета: последние новости
Минприроды: темпы потепления в России в 2,5 раза опережают мировые В России могут появиться волонтёрские экологические патрули В Москве пройдёт Климатический форум городов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый глава ДНР сделал первое заявление126
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски82
Президент Ирана обратился с призывом к России59
«Западу пора приготовиться»338
Флешмоб о «жирующих москвичах» вызвал бурю в Сети777
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
06:01
Президент Ирана обратился с призывом к России
В мире Ближний Восток
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
01:40
Новый глава ДНР сделал первое заявление
В мире Украина
01:01
Захарова отказалась говорить с журналистом по-английски
Политика США
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
01:05
Поток воды в Ялте смыл проходящую женщину
Происшествия
00:12
Шнура засняли с новой подружкой
Шоу-бизнес
00:41
Пока вы спали: в России вновь дорожают машины
Общество
06:07
Советник Захарченко выступил с заявлением
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение