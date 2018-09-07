В Оренбурге экологи вновь зафиксировали превышение ПДК по сероводороду

1 сентября поступали звонки с жалобами на загрязнение атмосферного воздуха от дежурного МБУ «МДЦ» и жителей г. Оренбурга

Сотрудниками экологической службы Оренбургской области осуществлен выезд и обследованы переулок Буровой, улицы Домбаровская, Манежная, 1 Береговая и 5 Береговая. Также обследована территория, прилегающая к очистным сооружениям ООО «Оренбург Водоканал» по ул. Луганская, 46, территория, прилегающая к РТИ

В районе жилого дома по ул. 5 Береговая, 10. Зафиксировано превышение по сероводороду в три раза, в 500 метрах от ограждения ООО «Оренбург Водоканал» с подветренной стороны превышение ПДК не зафиксировано.

На территории, прилегающей к РТИ, зафиксировано превышение по сероводороду в 6 раз.

Напомним, 7 августа в Оренбурге вводился режим повышенной готовности из-за превышения ПДК по сероводороду в некоторых районах областного центра в 25 раз.