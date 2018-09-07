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В Оренбурге экологи вновь зафиксировали превышение ПДК по сероводороду
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В Оренбурге экологи вновь зафиксировали превышение ПДК по сероводороду 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
1 сентября поступали звонки с жалобами на загрязнение атмосферного воздуха от дежурного МБУ «МДЦ» и жителей г. Оренбурга.
Сотрудниками экологической службы Оренбургской области осуществлен выезд и обследованы переулок Буровой, улицы Домбаровская, Манежная, 1 Береговая и 5 Береговая. Также обследована территория, прилегающая к очистным сооружениям ООО «Оренбург Водоканал» по ул. Луганская, 46, территория, прилегающая к РТИ.
В районе жилого дома по ул. 5 Береговая, 10. Зафиксировано превышение по сероводороду в три раза, в 500 метрах от ограждения ООО «Оренбург Водоканал» с подветренной стороны превышение ПДК не зафиксировано.
На территории, прилегающей к РТИ, зафиксировано превышение по сероводороду в 6 раз.
Напомним, 7 августа в Оренбурге вводился режим повышенной готовности из-за превышения ПДК по сероводороду в некоторых районах областного центра в 25 раз.
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