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ТАСС выпустил спецпроект об уникальности Байкала и угрозах существованию озера
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ТАСС выпустил спецпроект об уникальности Байкала и угрозах существованию озера 

ТАСС 2 часа назад
Ко Дню Байкала, который отмечается во второе воскресенье сентября, ТАСС представляет спецпроект «Байкал: Погубить нельзя спасти». Он посвящен уникальности озера, а также наглядно демонстрирует основные опасности, угрожающие Байкалу.
В первой части спецпроекта собраны самые интересные факты, свидетельствующие об уникальности этого озера. Вторая и основная часть материала посвящена тому, как Байкал оказался в шаге от экологической катастрофы и какие проблемы стоят сегодня перед объектом Всемирного пнаследия ЮНЕСКО. Ключевой элемент спецпроекта — интерактивные карты, позволяющие читателям не просто прочитать о грозящих озеру опасностях, но и наглядно убедиться в их масштабах.
При этом «Погубить нельзя спасти» не является просто сухим набором цифр и фактов. Точные данные сочетаются в нем с воспоминаниями о Байкале писателей и художников. Вместе взятые, эти элементы спецпроекта дают разносторонний взгляд на значение озера и позволяют не только понять его нынешние проблемы, но и посмотреть на Байкал как на общепланетарную ценность.
"Надеюсь, спецпроект ТАСС привлечет внимание широкой общественности, органов власти, правительства России к проблемам священного Байкала и к участию в мероприятиях по сохранению озера и его природной территории. Байкал — колодец пресной питьевой воды, всемирное достояние, за которое все мы несем ответственность. Думаю, этот спецпроект ко Дню Байкала можно назвать вкладом редакции ТАСС в сохранение нашего общего всемирного достояния", — сказала член Общественного совета при Министерстве природы Екатерина Удеревская.
О Байкале
Байкал, расположенный в Восточной Сибири, является крупнейшим в мире природным резервуаром пресной воды (20% мировых и 80% российских запасов озерной пресной воды). Озеро представляет собой уникальную экосистему и, по мнению большинства ученых, является древнейшим на Земле. При этом Байкалу и его окрестностям угрожают промышленные и бытовые загрязнения, нелегальная добыча полезных ископаемых, отсутствие эффективных очистных сооружений, лесные пожары и вырубки.
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