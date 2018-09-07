Волонтеры будут участвовать в областных проектах по охране окружающей среды и экологии

Стороны договорились о всестороннем сотрудничестве при реализации добровольческих (волонтерских) проектов в сфере охраны окружающей среды и патриотического воспитания граждан; о внедрении на территории Свердловской области новых экологических проектов и программ, а также об активном содействии росту числа экологических добровольческих организаций на территории области. В соглашении есть также пункт об информационной поддержке экологических мероприятий, экологическому просвещению граждан и взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти.

Алексей Кузнецов сказал, что добровольцы активно участвуют во многих экологических мероприятиях, инициатором которых выступает министерство. „Наша область является самым активным участником акции Всероссийский экологический субботник „Зеленая Россия“ среди всех регионов России. Благодаря поддержке губернатора и активному участию в нем добровольцев, сегодня субботник перерос в целый месячник чистоты. Мероприятия по наведению порядка в городах и поселках продлятся в этом году до 7 октября включительно“, — сказал Алексей Кузнецов.

Владислав Овчинников подчеркнул, что уже запланирован целый ряд совместных с министерством экологических акций.

Напомним, что 2018 год объявлен в России Годом добровольца и волонтера.