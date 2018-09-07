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Нацпарк «Куршская коса» просит не запускать шары на массовых меропрятиях
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Нацпарк «Куршская коса» просит не запускать шары на массовых меропрятиях 

АиФ 34 минуты назад
Фото: АиФ
Национальный парк «Куршская коса» призывает отказаться от запуска воздушных шаров на массовых мероприятиях.
С инициативой об ограничениях в проведении таких акций выступило нескольких дальневосточных особо охраняемых природных территорий.
«Массовый запуск воздушных шаров стал неотъемлемой частью любого праздника или мероприятия, приуроченного к памятным датам и экологическим акциям в России. По мнению экспертов, такая традиция способствует ухудшению экологической ситуации в мире. Наиболее часто отходы от шаров наносят вред морским животным, обитающим, в том числе, на заповедных территориях», — говорят эксперты.
Как отметили в нацпарке, на территории Куршской косы были также отмечены случаи гибели тюленей, запутавшихся в рыболовных сетях, также специалисты находили сдувшиеся воздушные шары.
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