Нацпарк «Куршская коса» просит не запускать шары на массовых меропрятиях

Национальный парк «Куршская коса» призывает отказаться от запуска воздушных шаров на массовых мероприятиях.

С инициативой об ограничениях в проведении таких акций выступило нескольких дальневосточных особо охраняемых природных территорий.

«Массовый запуск воздушных шаров стал неотъемлемой частью любого праздника или мероприятия, приуроченного к памятным датам и экологическим акциям в России. По мнению экспертов, такая традиция способствует ухудшению экологической ситуации в мире. Наиболее часто отходы от шаров наносят вред морским животным, обитающим, в том числе, на заповедных территориях», — говорят эксперты.

Как отметили в нацпарке, на территории Куршской косы были также отмечены случаи гибели тюленей, запутавшихся в рыболовных сетях, также специалисты находили сдувшиеся воздушные шары.