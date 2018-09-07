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11 сентября в 13:00 в Департаменте природопользования Москвы состоится вручение удостоверений общественным инспекторам
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11 сентября в 13:00 в Департаменте природопользования Москвы состоится вручение удостоверений общественным инспекторам 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 1 час назад
Напомним, в июне этого года проводилась программа обучения кандидатов в общественные инспектора города Москвы. Учебная программа «Основы экологической безопасности и общественного экологического контроля» была разработана специалистами регионального отделения ОНФ в Москве и Учебно-методического центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям МЧС по г. Москве при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Первыми слушателями стали 25 волонтеров, активистов экологических движений, инициативных групп граждан, которые занимают активную гражданскую позицию. Они держат на контроле состояние городских заказников, парков, скверов и водоемов, собирают подписи и готовят обращения в органы власти, помогая тем самым выявлять и предотвращать нарушения природоохранного законодательства, правил пожарной безопасности.
В рамках обучения экоактивисты изучали теорию, а также участвовали в практических занятиях — рейдах по природным территориям совместно с инспекторами ГПБУ «Мосприрода», специалистами ОНФ и МЧС по г. Москве.
Напомним, 22 февраля 2018 г. Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало приказ Минприроды России от 12.07.2017 №403 «Об утверждении порядка организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды». В марте 2018 г. на заседании коллегии Департамента природопользования и окружающей среды Москвы было озвучено решение об организации работы по созданию групп общественных инспекторов по охране окружающей среды в Москве. На основании приказа №403 при Департаменте природопользования была создана специальная Комиссия, которая принимает экзамен у экоактивистов, те, кто успешно сдаст экзамен, получают удостоверение общественных инспекторов.
4 сентября в Департаменте природопользования Москвы состоялось заседание Комиссии, члены которой приняли экзамен у первых экоактивистов, подавших документы на соискание звания общественного экологического инспектора.
Аккредитация СМИ на мероприятие 11 сентября по тел: (495) 691-28-90, moseco@bk.ru.
Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
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