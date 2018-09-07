Пятерка за качество: современные технологии помогают решать задачи

За последние годы Москва поднялась сразу в нескольких экологических рейтингах. «Вечерка» рассказывает, как развивается охрана окружающей среды в городе.

Крупные города изначально сталкиваются с экологическими проблемами. Это та тема, которая всегда волновала и продолжает волновать жителей мегаполисов.

Актуальна она и для Москвы. За восемь лет состояние экологии значительно улучшилось. Так, по итогам 2017 года столица заняла пятое место в экологическом рейтинге регионов, сделав значительный скачок вперед. Результаты исследования представила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».

Улучшить позиции в рейтинге столице удалось и за счет внедрения современных технологий в транспортной отрасли. В их числе: обновление парка подвижного состава, весомую роль играет и создание новых парков — они сейчас занимают почти 50 процентов площади Москвы.

— За последние пять лет мы высадили около ста тысяч деревьев, более двух миллионов кустарников, — сообщил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский . Согласно планам столичных властей , к 2030 году число зеленых насаждений в городе будет увеличено еще на 10 процентов.

ЦИФРЫ

В столице произрастает свыше 2000 видов растений, обитает 280 редких видов животных. Качество воздуха находится под постоянным контролем 53 стационарных и четырех мобильных автоматических станций.