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Пятерка за качество: современные технологии помогают решать задачи
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Пятерка за качество: современные технологии помогают решать задачи 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
За последние годы Москва поднялась сразу в нескольких экологических рейтингах. «Вечерка» рассказывает, как развивается охрана окружающей среды в городе.
Крупные города изначально сталкиваются с экологическими проблемами. Это та тема, которая всегда волновала и продолжает волновать жителей мегаполисов.
Актуальна она и для Москвы. За восемь лет состояние экологии значительно улучшилось. Так, по итогам 2017 года столица заняла пятое место в экологическом рейтинге регионов, сделав значительный скачок вперед. Результаты исследования представила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».
Улучшить позиции в рейтинге столице удалось и за счет внедрения современных технологий в транспортной отрасли. В их числе: обновление парка подвижного состава, весомую роль играет и создание новых парков — они сейчас занимают почти 50 процентов площади Москвы.
— За последние пять лет мы высадили около ста тысяч деревьев, более двух миллионов кустарников, — сообщил глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Согласно планам столичных властей, к 2030 году число зеленых насаждений в городе будет увеличено еще на 10 процентов.
ЦИФРЫ
В столице произрастает свыше 2000 видов растений, обитает 280 редких видов животных. Качество воздуха находится под постоянным контролем 53 стационарных и четырех мобильных автоматических станций.
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