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Стратегия чистоты: зеленые стандарты уже воплощаются в жизнь
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Стратегия чистоты: зеленые стандарты уже воплощаются в жизнь 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Самочувствие и здоровье жителей мегаполиса напрямую зависят от чистоты воздуха, воды и почвы.
Самочувствие и здоровье жителей мегаполиса напрямую зависят от чистоты воздуха, воды и почвы. В столице разработана «Экологическая стратегия». По мнению экспертов, этот план действий поможет решить множество проблем уже к 2030 году.
Сложно представить, но деревья через несколько лет будут расти не только на улицах города, но даже на крышах жилых домов. Озеленить планируют и фасады зданий. Позаботились специалисты и о лесах Новой Москвы: их очистят от сухостоя, защитят от насекомых-вредителей. А еще москвичам придется привыкать к раздельному сбору мусора. В городе для этого будут созданы все условия. Многие экостандарты уже вошли в жизнь горожан: технологии помогают экономнее расходовать воду, электроэнергию и тепло.
— Топливом, которое мы сэкономили за последние семь лет, можно отопить двухмиллионный город, — заявил глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. — И мы стремимся к тому, чтобы эта цифра увеличивалась каждый год. Чтобы достичь этой цели, в Москве появляются экспериментальные технологии. К примеру, на станции метро «Саларьево» запустили пилотный проект по использованию тепла вентиляционных выбросов.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Сергей Собянин, Мэр Москвы
— Мы видим, как с каждым годом экология Москвы, несмотря на увеличение общего автомобильного парка столицы, не ухудшается, а, наоборот, улучшается.
ЦИФРА
40 тонн пыли в год оседают на деревьях и кустарниках, занимающих 1 гектар лесопарка
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