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Челябинская область поборется за «Кубок чистоты»
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Челябинская область поборется за «Кубок чистоты» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Челябинская область заявила об участии в экологическом проекте по сбору мусора «Кубок чистоты». Об этом «АиФ— Челябинск» сообщили в пресс-службе правительства региона.
Всего в экологическом соревновании примут участие около ста российских городов. Победителя определят в он-лайн зачете.
«Ожидается, что участники акции в форме эко квеста получат опыт обращения с отходами, и сортировки мусора. Разгадывая загадки и викторины, уберут несколько территорий, создадут свою карту чистой местности. За одну игру 100-200 человек собирают 2-6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку. Для того чтобы принять участие в игре, необходимо собрать команду из 2-4 человек и выбрать подходящую игру. Каждая команда придумывает название и регистрируется на сайте. Команда с самым креативным названием получает призы», — пояснил источник.
Соревнование начнётся в субботу 15 сентября во всемирный день чистоты.
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