Челябинская область поборется за «Кубок чистоты»

Челябинская область заявила об участии в экологическом проекте по сбору мусора «Кубок чистоты». Об этом «АиФ— Челябинск» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Всего в экологическом соревновании примут участие около ста российских городов. Победителя определят в он-лайн зачете.

«Ожидается, что участники акции в форме эко квеста получат опыт обращения с отходами, и сортировки мусора. Разгадывая загадки и викторины, уберут несколько территорий, создадут свою карту чистой местности. За одну игру 100-200 человек собирают 2-6 тонн мусора, из которых половина уходит в переработку. Для того чтобы принять участие в игре, необходимо собрать команду из 2-4 человек и выбрать подходящую игру. Каждая команда придумывает название и регистрируется на сайте. Команда с самым креативным названием получает призы», — пояснил источник.

Соревнование начнётся в субботу 15 сентября во всемирный день чистоты.