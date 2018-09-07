Люди дышали ядом: курганские общественники заставили проверить опасную свалку

Как сообщает городская организация Кургана «Общественный народный фронт», об опасной свалке жители сообщили в Роспотребнадзор . После чего было подано соответствующее заявление в суд.

Опасность свалки заключалась в том, что там лежали не утилизированные медицинские отходы. Они были источником распространения инфекций. Ядовитые испарение проникали в другие части города. Горы мусора лежали в ангаре между двумя медицинскими учреждениями. Отходы хранились в тонких полиэтиленовых пакетах, кучами сваленных друг на друга. О том, какая реакция могла возникнуть между различными химическими веществами, и как все это влияет на здоровье граждан, никто не думал.

Обнаружив свалку, общественники долго не размышляли. Сразу подали в суд. После проверки ангара соответствующими органами, свалку признали опасной. Правда отходы никто так и не ликвидировал. Но активисты продолжают бдеть. Они будут добиваться окончательной ликвидации незаконной свалки.