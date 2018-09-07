Волонтеры открыли экопост на свалке в Челябинске

РФ. МОСКВА , 7 сен ‒ РИА Новости . На городской свалке Челябинска , которая готовится к закрытию, усилиями добровольцев организован очередной экологический пост. Он обеспечит контроль за въезжающими автомобилями и ходом рекультивации, сообщает пресс-служба Минприроды

В рамках работы экопостов волонтеры самостоятельно проводят измерения уровня загрязнения воздуха, берут пробы воды и почвы, а в случае необходимости передают их в органы надзора. Специалисты Росприроднадзора и эксперты Центра лабораторного анализа и технических измерений обучают добровольцев правильно брать и анализировать пробы воды и воздуха.

Первый экопост был открыт в подмосковном Волоколамске 3 августа текущего года. За месяц уже развернуто 12 точек наблюдения, включая Байкальск. В ближайшее время планируется открытие экопостов в Уфе и Белгороде.

В настоящее время ТКО размещаются на 1099 специализированных объектах, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов. Всего в реестре — 4187 объектов для размещения всех видов отходов. Сбор информации от регионов в рамках утвержденных территориальных схем позволит максимально точно представлять объемы и виды отходов и полностью управлять системой, включая общественный контроль.