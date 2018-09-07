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За загрязнение воздуха в Омске виновные получили штраф 41 тысячу рублей
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За загрязнение воздуха в Омске виновные получили штраф 41 тысячу рублей 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
В Омске оштрафовали компанию «ЭКО-ЛТД» на 41 тыс. руб. за то, что та загрязняла воздух вредными веществами. "Омск Здесь" стало известно, что ООО «ЭКО-ЛТД» оштрафовано по двум частям статьи о нарушении правил охраны атмосферного воздуха. У компании не было разрешения на выбросы, к тому же там нарушили правила эксплуатации газоочистных установок. В результате чего омичи чувствовали в городе неприятный запах. Его вызывали вещества: хлористый водород, серная кислота, аэрозоль вредных щелочей и хром. «Омск Здесь» сообщили, что постановление об административном наказании было вынесено ещё 7 августа. На оплату штрафа у компании есть 60 дней.
— Компания «ЭКО-ЛТД» должна выплатить штраф 41 тысячу рублей. Из них одна тысяча — это штраф за отсутствие разрешения на выбросы вредных веществ, и 40 тысяч — это сумма за неправильную эксплуатацию газоочистных установок. По последнему пункту «ЭКО-ЛТД» должно устранить нарушение до 15 декабря этого года, — пояснили «Омск Здесь» в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Омской области.
В процессе проверки компания устранила одно из нарушений — получила разрешение на выбросы.
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