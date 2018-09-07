Спасенных москвичами сов, уток, соколов и ястребов выпустят на волю в ТиНАО 10 сентября

Спасенных москвичами сов, уток, соколов и ястребов — всего 30 птиц — выпустят на волю в ТиНАО 10 сентября 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«В данное время животные содержатся в центре реабилитации диких животных. Всего будет выпущено 11 соколов, восемь сов, два ястреба-перепелятника, ястреб-осоед, четыре кряквы, четыре огаря. Животные поступили в центр реабилитации департамента в результате обращений граждан в Единую справочную службу мэрии Москвы . Поступившие животные нуждались в ветеринарной или реабилитационной помощи, были обессилены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что птицам была оказана необходимая помощь, позволяющая им выжить самостоятельно в естественной среде обитания. Место выпуска выбрано с учетом видовых особенностей и биологии всех животных.