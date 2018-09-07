Ещё
Спасенных москвичами сов, уток, соколов и ястребов выпустят на волю в ТиНАО 10 сентября
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасенных москвичами сов, уток, соколов и ястребов выпустят на волю в ТиНАО 10 сентября 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Спасенных москвичами сов, уток, соколов и ястребов — всего 30 птиц — выпустят на волю в ТиНАО 10 сентября 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
«В данное время животные содержатся в центре реабилитации диких животных. Всего будет выпущено 11 соколов, восемь сов, два ястреба-перепелятника, ястреб-осоед, четыре кряквы, четыре огаря. Животные поступили в центр реабилитации департамента в результате обращений граждан в Единую справочную службу мэрии Москвы. Поступившие животные нуждались в ветеринарной или реабилитационной помощи, были обессилены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что птицам была оказана необходимая помощь, позволяющая им выжить самостоятельно в естественной среде обитания. Место выпуска выбрано с учетом видовых особенностей и биологии всех животных.
Агентство «Москва»: последние новости
​​Более тысячи ветеранов педагогического труда посетили форум «Город образования» II Климатический форум городов откроется в Москве Более 170 иностранных экспертов примут участие во Втором климатическом форуме городов в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон создал антироссийскую коалицию240
Флешмоб о «жирующих москвичах» вызвал бурю в Сети753
Силуанов получил новую должность41
«Химатака» в Крыму. Чем опасен диоксид титана393
Вдова Захарченко выступила с заявлением263
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
01:05
Поток воды в Ялте смыл проходящую женщину
Происшествия
00:41
Пока вы спали: в России вновь дорожают машины
Общество
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:02
Силуанов получил новую должность
Политика
00:35
Харламов показал убийство Скрипалей на видео
Шоу-бизнес
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение