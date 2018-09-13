Экологический аукцион на ВЭФ собрал 4,5 миллиона рублей

Ежегодный благотворительный аукцион был открыт все три дня форума. Его цель — поддержка программ по сохранению биоразнообразия в России. Лоты для аукциона по традиции предоставили главы регионов ДФО, заповедники и национальные парки Дальнего Востока, некоммерческие организации, известные российские деятели культуры, искусства и спорта.

"Ежегодный аукцион собрал 4,5 миллиона рублей, средства направят на реализацию программ заповедников", — сказал Трутнев.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.