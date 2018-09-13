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Экологический аукцион на ВЭФ собрал 4,5 миллиона рублей
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Экологический аукцион на ВЭФ собрал 4,5 миллиона рублей 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Экологический аукцион на ВЭФ собрал 4,5 миллиона рублей, сообщил журналистам полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
Ежегодный благотворительный аукцион был открыт все три дня форума. Его цель — поддержка программ по сохранению биоразнообразия в России. Лоты для аукциона по традиции предоставили главы регионов ДФО, заповедники и национальные парки Дальнего Востока, некоммерческие организации, известные российские деятели культуры, искусства и спорта.
"Ежегодный аукцион собрал 4,5 миллиона рублей, средства направят на реализацию программ заповедников", — сказал Трутнев.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
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