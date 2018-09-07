Мусор из Челябинска будут вывозить по новому тарифу

После закрытия городской свалки, стихийные свалки участились. Челябинцы жалуются на неприятный запах.

Как сообщил директор Регоператора «Центр коммунального сервиса» Алексей Бубнов , новый тариф будет выше, чем предыдущий. Согласно новым правилам, оплата вывоза отходов будет напрямую зависеть от площади квартиры. Затем, в правила будет внесена небольшая поправка. Тариф будет зависеть не только от площади квартиры, но и от количества людей, официально проживающих в ней.

В отличии от Магнитогорска, где данный тариф составляет 77 рублей с человека, в Челябинске он будет выше. «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» войдет в тариф НДС. Правда, во сколько конкретно такое воздействие выльется для каждого жителя в среднем по городу, пока не уточняется.