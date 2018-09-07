Мусор из Челябинска будут вывозить по новому тарифу 

После закрытия городской свалки, стихийные свалки участились. Челябинцы жалуются на неприятный запах.
Как сообщил директор Регоператора «Центр коммунального сервиса» Алексей Бубнов, новый тариф будет выше, чем предыдущий. Согласно новым правилам, оплата вывоза отходов будет напрямую зависеть от площади квартиры. Затем, в правила будет внесена небольшая поправка. Тариф будет зависеть не только от площади квартиры, но и от количества людей, официально проживающих в ней.
В отличии от Магнитогорска, где данный тариф составляет 77 рублей с человека, в Челябинске он будет выше. «Плата за негативное воздействие на окружающую среду» войдет в тариф НДС. Правда, во сколько конкретно такое воздействие выльется для каждого жителя в среднем по городу, пока не уточняется.