«Лосиный остров» и Бленхеймский дворец обменялись опытом развития ООПТ

В рамках дискуссии обсуждались вопросы инвестиций в экологический туризм, применения бизнес-моделей для устойчивого развития территорий и создания инфраструктуры в национальных парках России с использованием современных технологий.

"Перед нами стоит задача развивать въездной туризм, поднимать престиж заповедного дела России и русской экологической школы в мире. Работа центра нацелена на обмен опытом с зарубежными коллегами, трансфер российских технологий в сфере экологического просвещения, участие в международных проектах и программах, создание устойчивой инфраструктуры экотуризма в национальных парках", ‒ отметила начальник отдела «Росзаповедцентра» Минприроды России Марина Некрасова

Эксперт по экологическому строительству Великобритании Жаклин Гибсон рассказала о внедрении концепции устойчивого развития и «зеленых» технологий в работу одного из крупнейших и старейших дворцово-парковых ансамблей Англии ‒ Бленхеймского дворца.

Сотрудники национального парка «Лосиный остров» отметили основные цели работы по развитию рекреационной зоны ‒ создание «Музея лося» с вольерным комплексом, эколого-этнографического поселения и экодеревни с условиями для туристов, конгресс-центра. По словам заместителя директора по развитию структуры ФГБУ «Национальный парк „Лосиный остров“ Сергея Маленко, в рамках следующего этапа необходимо связать перечисленные объекты и уже существующие экоцентры дорожно-тропиночной сетью экологических троп и маршрутов.