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«Лосиный остров» и Бленхеймский дворец обменялись опытом развития ООПТ
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«Лосиный остров» и Бленхеймский дворец обменялись опытом развития ООПТ 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. По инициативе «Росзаповедцентра» Минприроды России в рамках проходящего в Москве II Климатического форума городов состоялась деловая дискуссия, посвященная возможностям инициации международных экологических инфраструктурных проектов в России. Нацпарк «Лосиный остров» в Московской области и Бленхеймский дворец в Великобритании обменялись опытом устойчивого экологического развития особо охраняемых природных территорий, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
В рамках дискуссии обсуждались вопросы инвестиций в экологический туризм, применения бизнес-моделей для устойчивого развития территорий и создания инфраструктуры в национальных парках России с использованием современных технологий.
"Перед нами стоит задача развивать въездной туризм, поднимать престиж заповедного дела России и русской экологической школы в мире. Работа центра нацелена на обмен опытом с зарубежными коллегами, трансфер российских технологий в сфере экологического просвещения, участие в международных проектах и программах, создание устойчивой инфраструктуры экотуризма в национальных парках", ‒ отметила начальник отдела «Росзаповедцентра» Минприроды России Марина Некрасова.
Эксперт по экологическому строительству Великобритании Жаклин Гибсон рассказала о внедрении концепции устойчивого развития и «зеленых» технологий в работу одного из крупнейших и старейших дворцово-парковых ансамблей Англии ‒ Бленхеймского дворца.
Сотрудники национального парка «Лосиный остров» отметили основные цели работы по развитию рекреационной зоны ‒ создание «Музея лося» с вольерным комплексом, эколого-этнографического поселения и экодеревни с условиями для туристов, конгресс-центра. По словам заместителя директора по развитию структуры ФГБУ «Национальный парк „Лосиный остров“ Сергея Маленко, в рамках следующего этапа необходимо связать перечисленные объекты и уже существующие экоцентры дорожно-тропиночной сетью экологических троп и маршрутов.
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