Живой мегаполис: международные эксперты обсудят глобальное изменение климата

Вчера в Москве стартовал II Климатический форум. Эксперты из 23 стран мира приехали в столицу России, чтобы обсудить, как снизить влияние мегаполисов на изменение климата.

На улице перед павильоном «Рабочий и колхозница», где проходит форум, установлено несколько картин молодых художников. Все вместе они, как частицы пазла, складываются в единую композицию: город-джунгли объединяет людей и животных. Это свободная фантазия на тему ответственного отношения человека к окружающей среде.

— Мы хотели через яркие образы поп-арта привлечь внимание людей к глобальным проблемам, — рассказала художница Елизавета Штормит.

Человечество, увы, не в силах остановить изменение климата, но еще возможно снизить негативное влияние на глобальные процессы. Именно поэтому мировые мегаполисы разрабатывают и предлагают конкретные экологические меры. В Москве, например, реализуется 14 государственных программ, из которых семь — эколого-ориентированные.

— Снижение выбросов парниковых газов — безусловное обязательство для всех городов нашей страны, — сказал глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский . — В Москве, как и в других холодных регионах, основной объем выбросов приходится на топливно-энергетический комплекс. Однако за последние годы он прошел серьезную модернизацию и теперь полностью работает на самом экологичном топливе — природном газе.

Меняется в городе и транспортная инфраструктура. Строятся новые дороги, станции метро, развивается общественный транспорт. В частности, в начале сентября на улицы столицы вышел первый электробус. Все больше москвичей отказываются от личных автомобилей. В итоге уровень загрязнения воздуха вблизи автотрасс уже сократился в два раза.

— Системные меры дают ощутимый эффект, — подчеркнул Кульбачевский. — Так, по оценкам страховых компаний, ущерб для экономики, имущества и населения Москвы в случае природных катаклизмов составит более 100 миллиардов евро. Но эта сумма была бы справедлива, если бы мы не занимались устойчивым развитием города.

Наглядный пример: ледяной дождь в 2010 году создал немало проблем, тогда как в 2016 году благодаря модернизации, в том числе в энергетике, москвичи спокойно пережили шесть таких дождей. Снизить нагрузку на климат, по словам главы ведомства, также помогут «зеленое» строительство и проекты по использованию возобновляемых источников энергии.

— В этом году мы пригласили для обсуждения климатических проблем не только ученых, но и предпринимателей, — добавил Антон Кульбачевский. — Ждем от них инновационных предложений.

Среди проектов, которые уже были представлены на форуме, — запуск в городе экотакси. Каждый москвич сможет вызвать машину, которая заберет из его квартиры отсортированный мусор и отвезет на переработку. А пока тема вторсырья в Москве только развивается, группа ученых из Университета имени Плеханова создала полимеры, которые можно использовать вместо полиэтилена. Обычные пакеты из таких материалов разлагаются в течение двух лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Алексеев , Начальник Департамента федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу.

— Климатический форум — это международная площадка для решения глобальных проблем изменения климата. И российским городам есть чем поделиться с коллегами. Так, в Москве за последние несколько лет количество вредных выбросов от автотранспорта снизилось на 20 процентов. Кроме того, город с каждым годом становится все зеленее.

КСТАТИ

Ученые подсчитали: если к концу XXI века потеплеет больше, чем на 2 градуса Цельсия, то это приведет к проблемам с питьевой водой на всех континентах, в том числе в Центральной Азии и на юге России.