В Москве выброс парниковых газов уменьшился на 20%

Выброс парниковых газов сократили в Москве на 20% от уровня 1990 года за счет модернизации топливно-энергетического комплекса, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский

«Что касается выброса парниковых газов, то Москва за последние 8 лет уже снизила выбросы на 20% от уровня 1990 года. У нас фактически модернизирован весь топливно-энергетический комплекс. Ни одна ТЭЦ в городе больше не работает на угле или мазуте — все на газе», — сказал Антон Кульбачевский в интервью « Российской газете », опубликованном в пятницу.

Он отметил, что серьезную реконструкцию переживает Московский нефтеперерабатывающий завод — на первом ее этапе он сократил свои выбросы вдвое, в 1,5 раза сократит еще до конца года с запуском суперсовременной установки «Евро-плюс».

«На улицы города вышел первый электробус, а к 2023 году Москва планирует отказаться вообще от закупок автобусов с двигателями внутреннего сгорания. Свое слово в оздоровлении городской среды скажет и отказ Москвы от строительства жилья устаревших серий, а также программа реновации», — уточнил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды.

По его словам, новые дома, которые приходят на смену сносимым, — высокотехнологичные и энергоэффективные. Над ними уже нет багрового облака — признака выброшенного в атмосферу тепла, которое можно было наблюдать над Москвой со спутника в районах «хрущоб».

Правительство Москвы проводит научно обоснованную климатическую политику. Для каждого сектора городского хозяйства определены свои цели и задачи, соотношение от потенциального ущерба от климатических мер и стоимость адаптации к ним. В приоритете два направления — здоровье населения и охрана зеленых и природных территорий», — сообщил Кульбачевский.

Он уточнил, что власти столицы исходят из того, что негативных сценариев может быть два: либо серьезное потепление, либо серьезное похолодание. Запас прочности вырабатывается такой, чтобы город мог выдержать любые климатические изменения.

«Ведь меры для этого по сути нужны одни и те же. Скажем, пришла жара и вся Москва включает кондиционеры, чтобы охладить воздух и дома, и на работе. Значит, нужно, чтобы энергосистема выдержала такой объем потребления. С приходом холодов включаем на полную катушку батареи и обогреватели — и снова электричества нужно больше», — сказал Кульбаческий.

По его словам, сейчас у Москвы двойной запас мощностей вырабатываемой электроэнергии.

«И как мы уже неоднократно убеждались, даже в сильные морозы город ни разу не ограничивал энергопотребления ни промышленности, ни торговле, как бывало до 2010 года», — отметил глава департамента.