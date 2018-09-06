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Геннадий Орлов осудил проблему мусора с главами поселений Выборгского района
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Геннадий Орлов осудил проблему мусора с главами поселений Выборгского района 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Сегодня, 6 сентября, в администрации Выборгского района прошло совещание с главами городских и сельских поселений района, посвященное вопросам по работе с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, в котором приняли участие Геннадий Орлов, его заместитель Николай Шишкин.
Напомним, что с 1 января 2019 года Россия должна перейти на новую систему обращения с отходами. До 1 мая регионам было необходимо выбрать регионального оператора (в Ленобласти им стала АО «Управляющая компания по обращению с отходами Ленобласти») и до 1 июля утвердить новые тарифы для населения. Как сообщил сегодня начальник областного Управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов единый тариф для регионального оператора, в который включены сбор, транспортировка, утилизация отходов составляет в 47 регионе 4 728 руб. за тонну.
Также Николай Борисов напомнил всем присутствующим, что до конца 2018 года собственники твердых (ТБО) коммунальных отходов будь то физические или юридические лица должны заключить с региональным оператором типовые договоры на оказание услуг. В Выборгском районе приемом ТБО займутся два полигона: вблизи города Светогорска и рядом с Выборгом, эксплуатацию которого осуществляет ООО «РАСЭМ».
Органы местного самоуправления будут отвечать теперь за создание и содержание объектов размещения ТБО, определение мест для контейнерных площадок и ведение их реестра, организацию работы по экологической культуре.
Глав администраций поселений района волновали вопросы о вывозе собранного во время субботников мусора с территорий кладбищ, а также несанкционированных свалок.
По предложению главы администрации МО «Выборгский район» Геннадия Орлова будет составлен список вопросов по работе с региональным оператором, который обсудят 12 сентября в Правительстве Ленобласти на совместном совещании Управления и Роспотребнадзора с представителями районных администраций региона.
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