В окружном центре пройдёт акция «Лес Победы»

Высадка деревьев в рамках проведения Акции по озеленению и благоустройству столицы Югры «Лес Победы» пройдет 8 сентября в 10:00. Будет произведена замена 160 не прижившихся саженцев хвойных пород, которые украсят территорию по улице Энгельса перед гостиницей «Олимпийская» и Многофункциональным центром Югры. В мероприятии по озеленению города примут участие более 80 человек из 9 организаций, в том числе представители муниципальных предприятий и управляющих организаций города.

Стоит отметить, что экологическая акция «Лес Победы» проходит четвертый год подряд и за период ее действия высажено более 430 саженцев.

Департамент городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска предоставит посадочный материал, а также необходимый инвентарь.

Приглашаем жителей столицы автономного округа принять участие в экологической акции. По всем вопросам обращаться в отдел экологии по тел. 32-33-92