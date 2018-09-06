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В окружном центре пройдёт акция «Лес Победы»
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В окружном центре пройдёт акция «Лес Победы» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
Высадка деревьев в рамках проведения Акции по озеленению и благоустройству столицы Югры «Лес Победы» пройдет 8 сентября в 10:00. Будет произведена замена 160 не прижившихся саженцев хвойных пород, которые украсят территорию по улице Энгельса перед гостиницей «Олимпийская» и Многофункциональным центром Югры. В мероприятии по озеленению города примут участие более 80 человек из 9 организаций, в том числе представители муниципальных предприятий и управляющих организаций города.
Стоит отметить, что экологическая акция «Лес Победы» проходит четвертый год подряд и за период ее действия высажено более 430 саженцев.
Департамент городского хозяйства Администрации Ханты-Мансийска предоставит посадочный материал, а также необходимый инвентарь.
Приглашаем жителей столицы автономного округа принять участие в экологической акции. По всем вопросам обращаться в отдел экологии по тел. 32-33-92
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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