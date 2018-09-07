Бизнесмен, устроивший экологическую катастрофу в Ярославской области, заплатит за это смешной штраф

Под белым покрывалом — тысячи тонн отходов металлургии

Ярославский суд вынес решение по уголовному делу в отношении директора предприятия «ТриАн». Эта компания взяла на себя обязательства по утилизации отходов металлургического производства компании «Северсталь» , а на деле просто перевезла опасную химию в поля и в карьер в Даниловский район. Первыми тревогу об этой свалке ещё год назад забили общественники.

Гигантское поле пыли начали расчищать областные власти

Речь идёт от 2,9 тысяч тоннах чёрной пыли от выбросов электросталеплавильной печи и пыли от неорганизованных выбросов конвертерного отделения металлургического завода. Весь этот объём занял карьер и поле рядом с деревнями Попково и Шолохово в Даниловском районе. Тяжёлые металлы пролежали здесь практически год, и этого времени хватило для того, чтобы местные земли оказались отравлены. Компания подписала договор на утилизацию 24,6 тысяч тонн этой пыли.

— Загрязнение земли тяжелыми металлами, входящими в состав отходов, привело к количественному и качественному ухудшению свойств почв. Загрязненная и перекрытая отходами земля утратила свое природно-хозяйственное значение, ее невозможно использовать по целевому назначению. Создана угроза причинения существенного вреда здоровью человека и окружающей среде, — рассказали в управлении следственного комитета по Ярославской области.

Компания заработала на этой утилизации больше шести миллионов рублей. Приговором суда директору назначили штраф всего в 80 тысяч рублей.

Разгребать эти отходы начали в марте этого года. Все отходы вывезут на полигон «Скоково».