Два крупных загрязнения нефтепродуктами обнаружены в акватории Невы в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 6 сентября. / ТАСС /. Экологические службы Санкт-Петербурга в четверг дважды выезжали по сигналам о загрязнении акватории Невы нефтепродуктами. Во время очистки воды они собрали более 550 кг нефтеводяной смеси, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

"Утром поступила заявка об обнаружении пятна в районе Володарского моста, его поймали в районе Большеохтинского моста, собрано 50 кг нефтеводяной смеси, участок обработан активной пеной", — сообщили в пресс-службе комитета.

Позднее стало известно еще об одном нефтяном пятне в акватории Невы в центральной части города.

"В настоящее время ведутся работы в районе Свердловской набережной в створе улицы Ватутина. Там уже собрано 500 кг нефтеводяной смеси, информация передана в департамент Росприроднадзора", — рассказали в комитете.

В пресс-службе отметили, что в этом месте регулярно появляются нефтяные пятна, и специалистам Росприроднадзора предстоит выяснить источник загрязнения.