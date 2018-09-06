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Два крупных загрязнения нефтепродуктами обнаружены в акватории Невы в центре Петербурга
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Два крупных загрязнения нефтепродуктами обнаружены в акватории Невы в центре Петербурга 

ТАСС 1 час назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Экологические службы Санкт-Петербурга в четверг дважды выезжали по сигналам о загрязнении акватории Невы нефтепродуктами. Во время очистки воды они собрали более 550 кг нефтеводяной смеси, сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
"Утром поступила заявка об обнаружении пятна в районе Володарского моста, его поймали в районе Большеохтинского моста, собрано 50 кг нефтеводяной смеси, участок обработан активной пеной", — сообщили в пресс-службе комитета.
Позднее стало известно еще об одном нефтяном пятне в акватории Невы в центральной части города.
"В настоящее время ведутся работы в районе Свердловской набережной в створе улицы Ватутина. Там уже собрано 500 кг нефтеводяной смеси, информация передана в департамент Росприроднадзора", — рассказали в комитете.
В пресс-службе отметили, что в этом месте регулярно появляются нефтяные пятна, и специалистам Росприроднадзора предстоит выяснить источник загрязнения.
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