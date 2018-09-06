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В Волгограде ухудшается экологическая ситуация
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В Волгограде ухудшается экологическая ситуация 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В региональном штабе ОНФ состоялось совещание, на котором обсуждалась ситуация, связанная с ухудшением экологии, связанной с деградацией зеленых насаждений Волгограда.
По данным пресс-службы регионального Центра защиты леса, деревья деградируют не только из-за отсутствия санитарно-оздоровительных мероприятий, но и из-за ежегодной вспышки стволовых вредителей, в частности, ильмового листоеда. Этот жук поедает вязы на протяжении первых месяцев лета, а эти деревья являются одними из самых мощных очистителей воздуха. Также на совещании отмечалось, что в последнее время в связи с отсутствием покоса карантинных растений в городе, в медучреждения участились жалобы граждан на аллергическую реакцию. Пыльца лебеды, амброзии и полыни разносится по воздуху, что обостряет аллергию у волгоградцев. Уменьшить проникновение пыльцы могли бы городские леса, однако они на сегодняшний день не могут выполнять защитную экологическую функцию. «Зеленого пояса» в городе почти нет. Для улучшения экологической ситуации в Волгограде собравшиеся предложили провести инвентаризацию зеленых насаждений, создать службу единого оператора по озеленению города, осуществлять покос сорняков-аллергенов, организовать систему полива деревьев технической водой в целях экономии бюджетных средств, ужесточить наказание за незаконную рубку деревьев. Резолюция собрания будет направлена активистами ОНФ в соответствующие компетентные органы.
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