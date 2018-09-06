С начала года в Кировской области выявлено 268 нарушений в сфере охраны животного мира 

В Министерстве охраны окружающей среды Кировской области рассказали о статистике правонарушений в сфере охраны животного мира.
Так, за прошедший месяц было выявлено 34 нарушения, 4 человека лишились охотничьего оружия.
В целом же с начала этого года в отношении 15 человек возбуждены уголовные дела, у 38 человек изъято оружие, у 22 отобраны лицензии на охоту. Всего выявлено 268 нарушений.
Лидерами по правонарушениям в сфере охраны животного мира стали Верхошижемский, Верхнекамский, Вятскополянский, Яранский и Юрьянский районы.
Фото — Министерство окружающей среды Кировской области