В России могут появиться волонтёрские экологические патрули 

Волонтёры, которые отличились во время экологических мероприятий, смогут без дополнительной подготовки стать общественными экологическими инспекторами и войти в состав патрулей, следящих за сохранением природы. Такое предложение, прозвучавшее 6 сентября на заседании Оргкомитета Всероссийской экологической акции «Волонтёры могут всё», одобрила сенатор Ирина Гехт.
Лучшим добровольцам хотят выдать удостоверения
Активисты со всей страны примут участие в проектах Всероссийской экологической акции «Волонтёры могут всё», которую запустил Совет Федерации. Они будут поддерживать и создавать новые экологические тропы, сажать цветники, организовывать раздельный сбор мусора, заботиться о животных, заниматься мониторингом экологической ситуации в своих регионах и создавать экопатрули.
В декабре победителей наградят в палате регионов. А участников, которым уже исполнится 18 лет, в качестве поощрения примут в состав экологических народных инспекторов России. Для этого им не придётся проходить дополнительное обучение. С таким предложением выступила начальник управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова. «Ребята смогут помогать выявлять нарушения и, самое главное, пресекать их. Для них очень важно понимать практическую значимость своей деятельности», — сказала она на заседании.
Волонтёры, которые участвуют в таких акциях, действительно являются подготовленными специалистами по разным направлениям, например в выявлении несанкционированных свалок, согласилась с зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт. «Это отличная идея. Мы, безусловно, её проработаем. Механизм предполагает, что волонтёрам выдадут удостоверения и они будут обладать определённым статусом, который позволит им выступать с позиции контролёров происходящего с окружающей средой», — сказала сенатор «Парламентской газете».
Из числа волонтёров станут создавать экологические команды и патрули в регионах России, добавила она. Причём такая работа не должна будет ограничиваться конкретной акцией. Её нужно продолжать, чтобы привлекать молодёжь к решению задач по сохранению природы, отметила сенатор.
Чем будут заниматься инспекторы
Полномочия общественных экологических инспекторов закрепили в Законе «Об охране окружающей среды» ещё в 2016 году, но новый механизм был запущен только в 2018 году, когда Росприроднадзор утвердил порядок, по которому можно получить такой статус и приступить к добровольной работе по защите природы.
Для этого будущий общественный инспектор должен пройти обучение и подать заявление в Росприроднадзор. Если его кандидатуру одобрят, он получает право как выявлять нарушения граждан, которые, например, выбрасывают мусор в лесу, так и приходить с общественными проверками в организации и контролировать работу органов власти, ответственных за экологическую обстановку в субъектах РФ. Также инспектор может принимать участие в природоохранных программах и привлекать других добровольцев.
Ещё одна важная задача инспекторов — просвещать население в экологических вопросах. Именно это является основой любых экологических проектов молодёжи, считает председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин.
«Любое волонтёрское движение, продвижение каких-либо проектов в этой области базируется на прочной основе экологического образования и просвещения населения, направленных на формирование экологической культуры подрастающего поколения и привлечение внимания преподавателей, родителей к экологической тематике», — отметил сенатор.