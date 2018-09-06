В России могут появиться волонтёрские экологические патрули

Волонтёры, которые отличились во время экологических мероприятий, смогут без дополнительной подготовки стать общественными экологическими инспекторами и войти в состав патрулей, следящих за сохранением природы. Такое предложение, прозвучавшее 6 сентября на заседании Оргкомитета Всероссийской экологической акции «Волонтёры могут всё», одобрила сенатор Ирина Гехт

Лучшим добровольцам хотят выдать удостоверения

Активисты со всей страны примут участие в проектах Всероссийской экологической акции «Волонтёры могут всё», которую запустил Совет Федерации . Они будут поддерживать и создавать новые экологические тропы, сажать цветники, организовывать раздельный сбор мусора, заботиться о животных, заниматься мониторингом экологической ситуации в своих регионах и создавать экопатрули.

В декабре победителей наградят в палате регионов. А участников, которым уже исполнится 18 лет, в качестве поощрения примут в состав экологических народных инспекторов России . Для этого им не придётся проходить дополнительное обучение. С таким предложением выступила начальник управления государственного экологического надзора Росприроднадзора Наталья Соколова . «Ребята смогут помогать выявлять нарушения и, самое главное, пресекать их. Для них очень важно понимать практическую значимость своей деятельности», — сказала она на заседании.

Волонтёры, которые участвуют в таких акциях, действительно являются подготовленными специалистами по разным направлениям, например в выявлении несанкционированных свалок, согласилась с зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт. «Это отличная идея. Мы, безусловно, её проработаем. Механизм предполагает, что волонтёрам выдадут удостоверения и они будут обладать определённым статусом, который позволит им выступать с позиции контролёров происходящего с окружающей средой», — сказала сенатор « Парламентской газете ».

Из числа волонтёров станут создавать экологические команды и патрули в регионах России, добавила она. Причём такая работа не должна будет ограничиваться конкретной акцией. Её нужно продолжать, чтобы привлекать молодёжь к решению задач по сохранению природы, отметила сенатор.

Чем будут заниматься инспекторы

Полномочия общественных экологических инспекторов закрепили в Законе «Об охране окружающей среды» ещё в 2016 году, но новый механизм был запущен только в 2018 году, когда Росприроднадзор утвердил порядок, по которому можно получить такой статус и приступить к добровольной работе по защите природы.

Для этого будущий общественный инспектор должен пройти обучение и подать заявление в Росприроднадзор. Если его кандидатуру одобрят, он получает право как выявлять нарушения граждан, которые, например, выбрасывают мусор в лесу, так и приходить с общественными проверками в организации и контролировать работу органов власти, ответственных за экологическую обстановку в субъектах РФ. Также инспектор может принимать участие в природоохранных программах и привлекать других добровольцев.

Ещё одна важная задача инспекторов — просвещать население в экологических вопросах. Именно это является основой любых экологических проектов молодёжи, считает председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин

«Любое волонтёрское движение, продвижение каких-либо проектов в этой области базируется на прочной основе экологического образования и просвещения населения, направленных на формирование экологической культуры подрастающего поколения и привлечение внимания преподавателей, родителей к экологической тематике», — отметил сенатор.