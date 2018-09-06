Почему ростовчане вышли на митинг?

Говорят, что в Левенцовке прошёл большой митинг. Что там случилось? К. Свинцова, Таганрог

2 сентября в Ростове-на-Дону состоялся митинг против строительства мусороперерабатывающего завода в Советском микрорайоне (Левенцовка) города.

Как заявляют организаторы, участие в согласованной акции приняли около двух тысяч человек.

В Левенцовке на месте общегородской свалки планируют построить крупнейший на Юге России мусороперерабатывающий завод.

Предприниматели уверяют, что новый завод будет работать по самым современным экологическим нормативам и его строительство — единственная возможность ликвидации существующей свалки.

Однако многие местные жители не верят в эти обещания и убеждены, что после того, как на завод начнут свозить отходы из шести регионов страны, экологическая ситуация в их районе значительно ухудшится.