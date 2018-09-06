Ещё
Почему ростовчане вышли на митинг?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему ростовчане вышли на митинг? 

АиФ Ростов 2 часа назад
Фото: АиФ Ростов
Говорят, что в Левенцовке прошёл большой митинг. Что там случилось? К. Свинцова, Таганрог
2 сентября в Ростове-на-Дону состоялся митинг против строительства мусороперерабатывающего завода в Советском микрорайоне (Левенцовка) города.
Как заявляют организаторы, участие в согласованной акции приняли около двух тысяч человек.
В Левенцовке на месте общегородской свалки планируют построить крупнейший на Юге России мусороперерабатывающий завод.
Предприниматели уверяют, что новый завод будет работать по самым современным экологическим нормативам и его строительство — единственная возможность ликвидации существующей свалки.
Однако многие местные жители не верят в эти обещания и убеждены, что после того, как на завод начнут свозить отходы из шести регионов страны, экологическая ситуация в их районе значительно ухудшится.
АиФ Ростов: последние новости
В Ростове прошёл многолюдный митинг против мусороперерабатыющего завода Создатели финансовой пирамиды из Краснодара обманывали жителей Ростова Именем Захарченко хотят назвать улицу, где расположено консульство Украины
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдова Захарченко выступила с заявлением212
Россия закроет небо182
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей167
Названа причина эмиграции Самойловой271
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»223
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
04:42
Крым накроют кислотные дожди
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение