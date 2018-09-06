«Мусорная» реформа

Правительство России утвердило новые правила обустройства мест для сбора твердых коммунальных отходов. Документ вступает в силу с 1 января 2019 года.

Главная новация — все контейнерные площадки будут внесены в единый реестр с указанием лица, ответственного за их состояние. Общий контроль за функционированием площадок возложен на органы местного самоуправления. Туда же надлежит обращаться жильцам с предложениями о более удобном месте сбора отходов, если возникнет такая необходимость, пишет «Уральский рабочий».

Подобный реестр уже создан в Екатеринбурге : муниципальный комитет по экологии и природопользованию разработал электронную карту мест размещения отходов на территории города. На официальном портале Екатеринбурга можно узнать территориальную принадлежность площадки, точный адрес с привязкой к карте, собственника контейнеров и обслуживающую организацию.

Постановление правительства РФ обязывает все муниципалитеты составить публичные справочники с перечнем контейнерных площадок, а организации, обслуживающие жилой фонд, должны обеспечивать соответствующее санитарное состояние мест сбора отходов, контроль за графиком вывоза и правильным обращением с мусором жильцов.

Принятые правила дополняют пакет документов, необходимых для реализации федерального закона «Об отходах производства и потребления», в котором заложены принципы реформирования «мусорной» отрасли. Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

В Свердловской области новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами вводится в действие с 1 ноября 2018 года. Все полномочия по организации сбора и утилизации твердых коммунальных отходов на территории передаются трем региональным операторам, действующим в каждой из трех административно-производственных зон: Северной (с центром в Нижнем Тагиле), Западной (Первоуральск) и Восточной (Екатеринбург).