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Четыре книги из серии экологических сказок «Хранимиры» выпустили в аудиоформате
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Четыре книги из серии экологических сказок «Хранимиры» выпустили в аудиоформате 

РИАМО + ещё 3 1 час назад
Фото: РИАМО
Серия экологических сказок «Хранимиры» вышла в аудиоформате, уже были озвучены четыре книги, сообщила в четверг в ходе пресс-конференции в РИАМО автор книг Елена Журек.
«Я как автор озвучиваю книги. Первые четыре книги уже озвучены, они в свободном доступе», — сказала Журек.
Она отметила, что в планах озвучить все книги из серии экологических сказок про хранимиров.
Проект «Хранимиры» стартовал в Московской области в Год экологии по инициативе министерства экологии и природопользования региона.
Сказки издаются в двух сериях: для дошкольного и младшего школьного возраста. Серия, рассчитанная на младший школьный возраст, передана в школьные библиотеки, серия для дошколят — в детские сады. Министерство образования Московской области одобрило книги для использования в качестве дополнительной литературы для чтения и обсуждения в рамках дополнительной программы экологического направления.
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