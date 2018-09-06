Четыре книги из серии экологических сказок «Хранимиры» выпустили в аудиоформате

Серия экологических сказок «Хранимиры» вышла в аудиоформате, уже были озвучены четыре книги, сообщила в четверг в ходе пресс-конференции в РИАМО автор книг Елена Журек

«Я как автор озвучиваю книги. Первые четыре книги уже озвучены, они в свободном доступе», — сказала Журек.

Она отметила, что в планах озвучить все книги из серии экологических сказок про хранимиров.

Проект «Хранимиры» стартовал в Московской области в Год экологии по инициативе министерства экологии и природопользования региона.

Сказки издаются в двух сериях: для дошкольного и младшего школьного возраста. Серия, рассчитанная на младший школьный возраст, передана в школьные библиотеки, серия для дошколят — в детские сады. Министерство образования Московской области одобрило книги для использования в качестве дополнительной литературы для чтения и обсуждения в рамках дополнительной программы экологического направления.