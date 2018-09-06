Совет Федерации запустил экологический волонтёрский проект

Совет Федерации запустил новый волонтёрский проект, в рамках которого по всей России пройдут акции по поддержанию природы, экологическому просвещению населения.

Об этом 6 сентября председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин рассказал на заседании Организационного комитета Всероссийской экологической акции «Волонтёры могут всё».

В проекте принимают участие люди разных возрастов — от детсадовцев до студентов — и организации. К нему уже присоединились участники из 24 регионов, рассказала Елена Фёдорова , директор московской школы №354 имени Д. М. Карбышева, совместно с которой Совет Федерации проводит акцию.

Группа учеников этой школы осуществляет просветительские проекты в Лефортове — рассказывает жителям района о рациональном расходовании воды и объясняет гуляющим в парке Лефортово, что уток нельзя кормить чёрным хлебом, так как это приводит к их гибели, поделилась участница акции Милана Елоева.

По словам сенатора Михаила Щетинина, развитие экологического волонтёрского движения в России всегда находится в центре внимания Совета Федерации и Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Особенно важно, по его мнению, привлекать внимание родителей и преподавателей к экологическому просвещению.

Среди номинаций акции есть в том числе проекты «Пойдём экологическими тропами» (деятельность по изучению, поддержанию, созданию экологических троп), «Цветущая планета» (создание цветников и поддержание пришкольной, придомовой территории), «Сдаём мусор на переработку» (организация и поддержка раздельного сбора отходов, экологическое просвещение населения) и другие. В рамках акции запланирован конкурс рисунков и фотографий «Волонтёры преобразуют мир», детские экологические смены в «Артеке», «Орлёнке», «Смене» и экологические форумы с участием членов Совета Федерации в регионах.