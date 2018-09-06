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Более 170 иностранных экспертов примут участие во Втором климатическом форуме городов в Москве
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Более 170 иностранных экспертов примут участие во Втором климатическом форуме городов в Москве 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.
«Сегодня мы открываем Второй климатический форум городов. Здесь мы будем обсуждать важные и насущные проблемы воздействия климатических изменений на городскую инфраструктуру. Второй форум собрал более 20 субъектов России и более 170 экспертов из зарубежных стран. Здесь будет много людей, которые формируют климатическую повестку в мире», — отметил А. Кульбачевский.
Он напомнил, что на первом форуме в 2017 г. обсуждались научные гипотезы о причинах изменения климата.
Форум проходит в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ 6 и 7 сентября.
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