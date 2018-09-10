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В Кавказском заповеднике пройдет волонтерская акция по уборке мусора
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В Кавказском заповеднике пройдет волонтерская акция по уборке мусора 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 сент — РИА Новости. На территории Кавказского заповедника 15 сентября пройдет волонтерская акция по уборке мусора, сообщает пресс-служба Кавказского государственного заповедника. Мероприятие проводится в рамках проекта Фонда президентских грантов по раздельному сбору отходов «Чистые горы Кавказа», которая реализуется совместно с сочинским отделением РГО.
Уборку проведут на территории двух самых популярных маршрутов заповедника в Красной Поляне: №8А (от Медвежьих ворот до Бзерпинского карниза) и №13 (от купели до озера Зеркального), а также в тисо-самшитовой роще. Сотрудники заповедника вместе с волонтерами пройдут по маршрутам, соберут мусор, очистят туристические стоянки и разместят листовки с напоминанием о том, что в заповеднике мусорить нельзя.
Присоединиться к очистке территорий смогут все желающие — местные жители, родители с детьми, молодежь и школьники, сотрудники компаний и объединений.
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