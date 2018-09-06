Второй климатический форум городов открылся в Москве

Открытие второго климатического форума городов состоялось в павильоне ВДНХ «Рабочий и колхозница», передает в четверг корреспондент РИАМО

Климатический форум городов России — площадка для международного обмена в области устойчивого развития городских экосистем. Форум проходит на мировом уровне с 2017 года и организуется департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы

«Второй климатический форум городов обсудит насущные проблемы воздействия климатических изменений на городскую систему. В прошлом году на первом форуме мы обсуждали, как составлять план действий, научные гипотезы об изменении климата. На втором форуме собрали более 20 субъектов России и более 170 экспертов из зарубежных стран, в том числе людей, формирующих климатическую повестку», — сказал журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский

Он добавил, что изменения климата оказывают основную нагрузку на городские агломерации, которые, в свою очередь, могут серьезно воздействовать на климатическую мировую повестку.

Корреляцию данных процессов обсудят эксперты на московском климатическом форуме городов, добавил он.

В рамках темы этого года — «Умный город — зеленые технологии» — приглашенные спикеры расскажут об актуальных климатических инициативах и обсудят сценарии выхода из экологического кризиса, опираясь на успешные международные практики.

Первый день форума будет посвящен анализу климатической повестки современного города. Среди ключевых сессий — дайджест актуальных научных исследований, резервы для климата и возобновляемые источники энергии, а также примеры эффективных механизмов муниципального управления и корпоративных стратегий в сфере охраны природы.

Второй день форума продолжится обсуждением сценариев климатического партнерства. Будут рассмотрены кейсы из сфер «зеленого» строительства и технологий, общественных инициатив, инвестиций и финансирования экоинноваций, а также разумного потребления и социальной ответственности горожанина.