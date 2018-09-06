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Городские леса, скверы и лесопарки ждут участников Всероссийского экологического субботника
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Городские леса, скверы и лесопарки ждут участников Всероссийского экологического субботника 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
С 8 сентября по 7 октября в Свердловской области области пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».
Инициаторами проведения субботника выступили Всероссийское экологическое общественное движение «Зеленая Россия» и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Анатолий Карпов. В Свердловской области акция ежегодно проходит при поддержке губернатора Евгения Куйвашева.
Жителей Екатеринбурга 8 сентября приглашают поучаствовать в экологическом субботнике на территориях Юго-Западного и Шувакишского лесопарков города. Сбор участников в 10.00 на Московской, 218 (гаражный комплекс) для Юго-Западного лесного парка и также в 10.00 около памятника танку рядом со входом в парк Победы для Шувакишского лесного парка. Участникам необходимо взять с собой перчатки.
Заявки на участие в субботнике надо также присылать на электронную почту главного специалиста министерства природных ресурсов Свердловской области Рыжковой Нины Михайловны n.ryzhkova@egov66.ru, тел (343) 312-00-13 (доб. 52).
По количеству заявок будет сделан вывод о том, сколько инвентаря и мешков необходимо приготовить для добровольных участников мероприятия.
Большинство площадок экологического субботника будут действовать в Екатеринбурге и области 8 сентября. В этот день силами волонтеров планируется прибрать городские парки и лесопарки, зоны отдыха вблизи водоемов и в пригородных лесах. Проведение субботника в этот день поддержали в администрациях городов и поселков области, 8 сентября на многочисленные площадки субботника выйдут сотрудники государственных и коммерческих структур. Только в Екатеринбурге будет задействовано более десятка площадок.
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