Городские леса, скверы и лесопарки ждут участников Всероссийского экологического субботника

С 8 сентября по 7 октября в Свердловской области области пройдет Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия».

Жителей Екатеринбурга 8 сентября приглашают поучаствовать в экологическом субботнике на территориях Юго-Западного и Шувакишского лесопарков города. Сбор участников в 10.00 на Московской, 218 (гаражный комплекс) для Юго-Западного лесного парка и также в 10.00 около памятника танку рядом со входом в парк Победы для Шувакишского лесного парка. Участникам необходимо взять с собой перчатки.

Заявки на участие в субботнике надо также присылать на электронную почту главного специалиста министерства природных ресурсов Свердловской области Рыжковой Нины Михайловны n.ryzhkova@egov66.ru, тел (343) 312-00-13 (доб. 52).

По количеству заявок будет сделан вывод о том, сколько инвентаря и мешков необходимо приготовить для добровольных участников мероприятия.

Большинство площадок экологического субботника будут действовать в Екатеринбурге и области 8 сентября. В этот день силами волонтеров планируется прибрать городские парки и лесопарки, зоны отдыха вблизи водоемов и в пригородных лесах. Проведение субботника в этот день поддержали в администрациях городов и поселков области, 8 сентября на многочисленные площадки субботника выйдут сотрудники государственных и коммерческих структур. Только в Екатеринбурге будет задействовано более десятка площадок.