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В Щетинке на свалке мусор продолжают поджигать
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В Щетинке на свалке мусор продолжают поджигать 

КурскТВ 1 час назад
Несколько дней назад журналисты «КурскТВ» сообщали об образовавшейся недалеко от школы свалке в Курской области. Тогда на вопрос корреспондента в АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска» ответили, что их работники не могли складировать мусор, все отходы вывозят на полигон в Чаплыгино. Однако на кадрах, снятых местным жителем, был зафиксирован номер КАМАЗа. Из личных источников журналистам стало известно, что транспортное средство с 4 июля 2018 года КАМАЗ как раз-таки принадлежит «Спецавтобазе». Странное совпадение времени «вывоза» мусора специалистами оказалось вовсе не случайностью.
Вчера, 5 сентября местные жители сообщили, что после публикации в «КурскТВ» горы мусора убрали и расчистили трактором. Однако оставшиеся отходы все равно поджигают, несмотря на повышенный уровень пожарной опасности на территории соловьиного края.
Видеоматериал: Алексей Токмаков
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