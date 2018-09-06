В Щетинке на свалке мусор продолжают поджигать

Несколько дней назад журналисты «КурскТВ» сообщали об образовавшейся недалеко от школы свалке в Курской области . Тогда на вопрос корреспондента в АО «Спецавтобаза по уборке г. Курска » ответили, что их работники не могли складировать мусор, все отходы вывозят на полигон в Чаплыгино. Однако на кадрах, снятых местным жителем, был зафиксирован номер КАМАЗа. Из личных источников журналистам стало известно, что транспортное средство с 4 июля 2018 года КАМАЗ как раз-таки принадлежит «Спецавтобазе». Странное совпадение времени «вывоза» мусора специалистами оказалось вовсе не случайностью.

Вчера, 5 сентября местные жители сообщили, что после публикации в «КурскТВ» горы мусора убрали и расчистили трактором. Однако оставшиеся отходы все равно поджигают, несмотря на повышенный уровень пожарной опасности на территории соловьиного края.

Видеоматериал: Алексей Токмаков