В 17 муниципалитетах Подмосковья ликвидировали свалки

"Полной ликвидации мусорных скоплений добились в городских округах Власиха , Восход, Дубна, Егорьевск, Кашира, Котельники, Краснознаменск, Лосино-Петровский, Орехово-Зуево, Павловский Посад, Пущино, Рошаль, Серпухов, Фрязино, Черноголовка, Электрогорск и в Талдомском муниципальном районе" — цитирует пресс-служба главу ведомства Татьяну Витушеву

Госадмтехнадзор отмечает, что Домодедово, Реутов, Шаховская, Клин и Наро-Фоминский городские округа

максимально приблизились к полному устранению свалок твердых бытовых отходов. Тема свалок и работы мусорных полигонов широко обсуждается в Подмосковье. Весной 2018 года на территории региона прошло несколько митингов с требованием закрыть мусорные полигоны. С сентября 2018 года на территории региона будет внедряться новый экологический стандарт.