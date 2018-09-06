Более 9 тыс. деревьев и 158 тыс. кустарников высадят в Москве осенью

Москве в рамках акции «Миллион деревьев» осенью этого года высадят 9 тысяч деревьев и 158 тысяч кустарников, при этом проведут озеленение дворов и восстановят утраченные после урагана деревья, сообщил РИАМО в четверг руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский

«Осенью в Москве по акции «Миллион деревьев» всего будет высажено более 9 тысяч деревьев и 158 тысяч кустарников. Сюда входит и озеленение дворов, где будут высажены более 3 тысяч деревьев и 127 тысяч кустарников. Кроме того, будут озеленены территории социальных объектов, также высажены деревья по подпрограмме «Лунка в лунку» и взамен утраченных от ураганов», — сказал Кульбачевский.

Он уточнил, что по программе «Лунка в лунку» будут высажены 2,8 тысячи деревьев и 22 тысячи кустов, на территориях социальных объектах посадят более 7 тысяч кустов. Порядка 3,3 тысячи деревьев восстановят после московских ураганов.

«В этом году акция отмечает первый пятилетний юбилей. Это как раз тот срок, когда акция прижилась, получает статус ежегодной и даже ежесезонной. Осенью и весной мы озеленяем московские дворы, дворы учреждений социальной сферы. Подпрограмма этой акции — «Лунка в лунку»: если на любой дворовой территории города утрачено дерево — засохло или стало аварийным, повалено сильным порывом ветра — тогда в то же место высаживается новое крупномерное дерево.

Теперь у жителей не возникает ощущения, что во дворе стало голо», — сказал Кульбачевский.

Он напомнил, что москвичи могут сообщить о желании озеленить свой двор, подав заявку через сайт акции, обратившись в управу, префектуру, департамент либо проголосовав на портале «Активный гражданин».

«Цифра в миллион — символическая, мы считаем и деревья, и кустарники. Миллион деревьев — нет такой емкости в Москве. Где-то 300-400 тысяч деревьев — это емкость досадки, доозеленения. Итого за пять лет 95 тысяч деревьев и около 2 миллионов кустарников — акция уже давно перевалила за символический «миллион», — сообщил Кульбачевский.

Он отметил, что акция «зашла» только в треть московских дворов за пять лет в ней приняли участие около 10 тысяч дворов из 30 тысяч на территории «старой» Москвы.

«Акция может продолжаться еще минимум пять лет, а потом в какой-то двор мы можем вернуться через 15 лет, за которые картинка может измениться. В этом смысле акция может быть бесконечной», — сказал Кульбачевский.