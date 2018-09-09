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На востоке Москвы превышена концентрация сероводорода в воздухе
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На востоке Москвы превышена концентрация сероводорода в воздухе 

ТАСС + ещё 4 46 минут назад
Фото: MosDay.ru
ТАСС, 9 сентября. Мосэкомониторинг зафиксировал утром 9 сентября превышение содержания сероводорода в воздухе на востоке столицы в 8,2 раза. Это следует из информации, опубликованной на сайте экологической службы.
Превышение предельно допустимой концентрации сероводорода (ПДК) в 8,2 раза выше порога зафиксировано в 05:00 мск 9 сентября в Выхино-Жулебино. Данные получены со станции экомониторинга «Жулебино», которая контролирует зону влияния мусоросжигательного завода в Руднево и Люберецких очистных сооружений.
В 23:00 мск 8 сентября станция «Гурьянова», контролирующая зону влияния Курьяновских очистных сооружений, обнаружила превышение ПДК сероводорода в 2,8 раза на юго-востоке столицы в районе Печатники.
Также незначительные превышения ПДК сероводорода обнаружены в районах Люблино, Капотня и Косино-Ухтомский.
Ранее Мосэкомониторинг уже сообщал о превышении уровня содержания сероводорода в воздухе на востоке Москвы. 7 сентября станция «Новокосино» автоматической системы мониторинга экологической службы зафиксировала 2,35 ПДК.
Ранее в Мосэкомониторинге поясняли, что, несмотря на неприятный запах, превышение концентрации сероводорода ниже 18 раз безвредно для здоровья.
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