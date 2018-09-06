В окрестностях Ханты-Мансийска были замечены дикие животные

Медведицу с медвежонком увидели жители Ханты-Мансийска на проезжей части около поселка СУ-967 4 сентября. Об этом случае сообщили очевидцы в Единую диспетчерскую службу города «112».

Помимо этого, дикие животные наблюдались в районе стелы «Первооткрывателям земли Югорской».

На все случаи выхода животных к людям отреагировали сотрудники полиции и представители Департамента недропользования и природных ресурсов Югры. Если животные действительно окажутся опасными для людей — будут приниматься соответствующие решения.

В администрации Ханты-Мансийска предупреждают, в случае обнаружения диких животных в черте города или в непосредственной близости от жилых районов, нужно сообщить по телефону «112».