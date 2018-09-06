Ещё
В окрестностях Ханты-Мансийска были замечены дикие животные
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В окрестностях Ханты-Мансийска были замечены дикие животные 

АиФ Югра 50 минут назад
Фото: АиФ Югра
Медведицу с медвежонком увидели жители Ханты-Мансийска на проезжей части около поселка СУ-967 4 сентября. Об этом случае сообщили очевидцы в Единую диспетчерскую службу города «112».
Помимо этого, дикие животные наблюдались в районе стелы «Первооткрывателям земли Югорской».
На все случаи выхода животных к людям отреагировали сотрудники полиции и представители Департамента недропользования и природных ресурсов Югры. Если животные действительно окажутся опасными для людей — будут приниматься соответствующие решения.
В администрации Ханты-Мансийска предупреждают, в случае обнаружения диких животных в черте города или в непосредственной близости от жилых районов, нужно сообщить по телефону «112».
АиФ Югра: последние новости
В Сургуте первоклашкам раздали дневники с серпом и молотом Организаторы викторины «Города Югры» назвали пункты сдачи анкет В соцсети организаторы викторины «Города Югры» разыграли Iphone X
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какой возврат, вы что?». Депутат Рады отдохнул в Крыму189
Названо «ставящее в ступор» преимущество Су-3586
Самойлова эмигрирует из России620
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой788
Россиянам грозит климатический апокалипсис44
Видео
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:09
Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии
Армия Оружие
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Лондон уличили во лжи по делу Скрипалей
В мире
05:14
Максакова рассыпалась в комплиментах перед Порошенко
В мире Общество
00:15
Принято решение по Навальному
Общество
00:48
«Захарченко жив?»: Убийство назвали инсценировкой
Украина Происшествия
02:50
Россия анонсировала историческое событие
Ближний Восток Армия
00:55
Девушка отправила Руки-Базуки в нокаут
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение