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Россиянам грозит климатический апокалипсис
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Минприроды написало сценарий климатического апокалипсиса 

360tv.ru 52 минуты назад
Фото: Reuters
В Минприроды составили прогноз предполагаемых перемен в жизни россиян в связи с глобальным изменением климата. Страну ждут смерчи, наводнения, сели, эпидемии, неурожай, разрушение инфраструктуры и прочие беды. Об этом со ссылкой на ежегодный доклад ведомства «Об охране окружающей среды» сообщил «Коммерсант».
В документе отмечается, что потепление на территории РФ идет более быстрыми темпами, чем по всей планете в среднем. В частности за период с 1976 по 2017 годы среднегодовые температуры росли на 0,45 градуса за 10 лет (в мире — на 0,18 градуса). Кроме того, прошлый год признан в России четвертым среди самых теплых на территории страны с 1936 года.
В 2017-м зафиксировано 907 опасных природных явлений, причем 378 из них нанесли значительный ущерб в сфере экономики и жизнедеятельности населения. По данным МЧС, в стране произошло 42 ЧС природного характера, что на 22,2% меньше, чем в 2016 году. Тем не менее, в них пострадали около 34 тысяч человек, погибли — 33. Количество жертв увеличилось в 11 раз, по сравнению с 2016-м.
Прогноз «возможного наблюдаемого или ожидаемого ущерба» от изменения климата в РФ состоит из 10 пунктов. В документе указаны конкретные климатические угрозы и те регионы, что наиболее уязвимы к ним. Например, на юге России и в южной части Сибири возможно снижение объема воды в равнинных реках, засухи повлияют как на водообеспеченность населения и объектов инфраструктуры, так и на сельское хозяйство. Из-за вероятного подъема уровня Каспия прибрежные территории окажутся в зоне подтопления, а таяние вечной мерзлоты привет к «разрушению мест захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ».
Изменение влажности и температур грозят «ускоренным старением зданий и автодорог», особенно в европейской части России, на юге Сибири и Приморья. В южных регионах страны возможен и рост числа аварий «из-за деформации железнодорожных путей при экстремально высоких температурах воздуха». На центральных и южных территориях, полагают в Минприроды, из-за жары может повысится смертность, особенно среди пожилого населения и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вероятен и рост заболеваемости различными инфекциями.
Потепление, отмечается в документе, послужит причиной расширения мест обитания насекомых-вредителей. Это, в свою очередь, приведет к уничтожению лесов на севере европейской части России, юге Восточной Сибири и центра Якутии.
Источник уверяет, что Минприроды намерено стать главным разработчиком и координатором климатической политики. Поэтому ведомство и уделило столько внимания климату в своем докладе.
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