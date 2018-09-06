Экология как ценность гражданского общества. Форум в Общественной палате 

Возможно ли нивелировать экологический вред от деятельности современных производств? Как остановить уничтожение лесов и запасов питьевой воды? Почему сами граждане не чувствуют ответственности за экологический ущерб, который они каждый день наносят природе? Найти ответы на эти вопросы попытались участники форума Общественной палаты. Прошедший Год экологии оставил позитивный отпечаток — люди стали обращать более пристальное внимание на проблемы окружающей среды.
«Мы ждали Года экологии и резонанса после него, чтобы люди обратили свое внимание на окружающую среду, чтобы они посмотрели на то, какую воду они пьют, каким воздухом душат, как и где перерабатывается их мусор. Цивилизация наступает, технопрогресс идет, но человек должен с уважением относиться к природным богатствам», — считает председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева.
В форуме принял участие глава ВЦИОМ Валерий Федоров. По его словам, жители России среди экологических проблем ставят на первое место загрязнение воздуха (17%). На втором месте — проблема с полигонами и мусоропереработкой (15%). Загрязнение воды также волнует россиян: 10% респондентов считают ее главной.
Федоров отмечает, что в целом за последние 10 лет оценки россиянами экологической ситуации заметно изменились.
«Тех, кто оценивает экологическое положение в месте своего проживания как катастрофическое, в 2009 году было 9%, в 2018 году их количество составило 10%. Есть значительная группа тех, кто оценивает, что экологическая ситуация скорее неблагополучная, — в 2009 году таких была почти половина опрошенных — 47%, в 2018 году — 27%», — сообщил Федоров.
Тех, кто считает, что обстановка в целом благополучная и скорее благополучная, — 23 и 38 процентов соответственно. Снижается и доля граждан, которые убеждены в том, что решение проблем находится в поле ответственности федеральных властей. Сейчас эти вопросы россияне в основном перекладывают на местных и региональных чиновников. К сожалению, остается мизерной доля граждан, считающих охрану окружающей среды своим делом.
Участники дискуссии сошлись на том, что решение экологической проблематики возможно лишь в случае консолидации усилий государства, региональных властей, бизнеса, общественников. Именно такой подход сможет определить переход от общества потребителей к обществу гражданскому.
«Развитие гражданского общества не должно заканчиваться Годом экологии или Годом волонтера. Это системная работа. Члены общественной палаты не получают зарплаты и от своей работы не приобрели ничего, кроме головной боли», — отметил лидер партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин.
Говоря о бизнесе, нельзя не упомянуть выступления на форуме представителей компании Nestle. На 74 производственных объектах в России им удалось добиться нулевого отхода для захоронения на полигонах. Бизнесмены надеются на то, что власти и гражданское общество поможет им минимизировать вред производств до минимума.
«Мы должны к 2030 году полностью избавиться от отходов, которые идут на полигоны. Мы не можем добиться этого в одиночку. Нужна совместная работа с нашей стороны, со стороны государства, неправительственных организаций. Мы рассчитываем на изменение позиции российского гражданина в сторону растущей социальной ответственности», — заявил представитель компании Ролан Марсьяль.
Политики не скрывают, что нынешнее природоохранное законодательство нуждается в совершенстве. Член Совета Федерации Ирина Гехт заявила, что верхняя палата парламента плотно сотрудничает с ОП РФ. Здесь ведется несколько направлений работы. Первое и главное — это переход на лучшие доступные технологии.
«Сегодня серьезно назрели вопросы нормирования в сфере водоснабжения. Здесь мы тоже продвинулись. Уже есть договоренности с органами исполнительной власти о пересмотре нормативов очистки воды», — отметила Гехт.
Вопросы по части ТБО также являются важнейшими. По словам сенатора, тема вторичных материальных ресурсов почти нигде не обсуждается. Этот вопрос не определен законодательно на данный момент.
В ходе форума было проведено несколько пленарных сессий по самым актуальным проблемам экологии. Все предложения экспертов будут направлены в органы власти, а Общественная палата продолжит контролировать соблюдение закона об охране окружающей среды, используя все новые методы.
«Мы помогаем становлению нового института общественных инспекторов в области экологии. Мы ведем обучающие программы совместно с общественным советом Росприроднадзора, помогаем надзорным органам выполнять свои функции», — отметила Альбина Дударева.
Фото: РИА Новости/Игорь Подгорный