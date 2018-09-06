Экология как ценность гражданского общества. Форум в Общественной палате

Возможно ли нивелировать экологический вред от деятельности современных производств? Как остановить уничтожение лесов и запасов питьевой воды? Почему сами граждане не чувствуют ответственности за экологический ущерб, который они каждый день наносят природе? Найти ответы на эти вопросы попытались участники форума Общественной палаты . Прошедший Год экологии оставил позитивный отпечаток — люди стали обращать более пристальное внимание на проблемы окружающей среды.

«Мы ждали Года экологии и резонанса после него, чтобы люди обратили свое внимание на окружающую среду, чтобы они посмотрели на то, какую воду они пьют, каким воздухом душат, как и где перерабатывается их мусор. Цивилизация наступает, технопрогресс идет, но человек должен с уважением относиться к природным богатствам», — считает председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Альбина Дударева

В форуме принял участие глава ВЦИОМ Валерий Федоров . По его словам, жители России среди экологических проблем ставят на первое место загрязнение воздуха (17%). На втором месте — проблема с полигонами и мусоропереработкой (15%). Загрязнение воды также волнует россиян: 10% респондентов считают ее главной.

Федоров отмечает, что в целом за последние 10 лет оценки россиянами экологической ситуации заметно изменились.

«Тех, кто оценивает экологическое положение в месте своего проживания как катастрофическое, в 2009 году было 9%, в 2018 году их количество составило 10%. Есть значительная группа тех, кто оценивает, что экологическая ситуация скорее неблагополучная, — в 2009 году таких была почти половина опрошенных — 47%, в 2018 году — 27%», — сообщил Федоров.

Тех, кто считает, что обстановка в целом благополучная и скорее благополучная, — 23 и 38 процентов соответственно. Снижается и доля граждан, которые убеждены в том, что решение проблем находится в поле ответственности федеральных властей. Сейчас эти вопросы россияне в основном перекладывают на местных и региональных чиновников. К сожалению, остается мизерной доля граждан, считающих охрану окружающей среды своим делом.

Участники дискуссии сошлись на том, что решение экологической проблематики возможно лишь в случае консолидации усилий государства, региональных властей, бизнеса, общественников. Именно такой подход сможет определить переход от общества потребителей к обществу гражданскому.

«Развитие гражданского общества не должно заканчиваться Годом экологии или Годом волонтера. Это системная работа. Члены общественной палаты не получают зарплаты и от своей работы не приобрели ничего, кроме головной боли», — отметил лидер партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин

Говоря о бизнесе, нельзя не упомянуть выступления на форуме представителей компании Nestle. На 74 производственных объектах в России им удалось добиться нулевого отхода для захоронения на полигонах. Бизнесмены надеются на то, что власти и гражданское общество поможет им минимизировать вред производств до минимума.

«Мы должны к 2030 году полностью избавиться от отходов, которые идут на полигоны. Мы не можем добиться этого в одиночку. Нужна совместная работа с нашей стороны, со стороны государства, неправительственных организаций. Мы рассчитываем на изменение позиции российского гражданина в сторону растущей социальной ответственности», — заявил представитель компании Ролан Марсьяль.

Политики не скрывают, что нынешнее природоохранное законодательство нуждается в совершенстве. Член Совета Федерации Ирина Гехт заявила, что верхняя палата парламента плотно сотрудничает с ОП РФ. Здесь ведется несколько направлений работы. Первое и главное — это переход на лучшие доступные технологии.

«Сегодня серьезно назрели вопросы нормирования в сфере водоснабжения. Здесь мы тоже продвинулись. Уже есть договоренности с органами исполнительной власти о пересмотре нормативов очистки воды», — отметила Гехт.

Вопросы по части ТБО также являются важнейшими. По словам сенатора, тема вторичных материальных ресурсов почти нигде не обсуждается. Этот вопрос не определен законодательно на данный момент.

В ходе форума было проведено несколько пленарных сессий по самым актуальным проблемам экологии. Все предложения экспертов будут направлены в органы власти, а Общественная палата продолжит контролировать соблюдение закона об охране окружающей среды, используя все новые методы.

«Мы помогаем становлению нового института общественных инспекторов в области экологии. Мы ведем обучающие программы совместно с общественным советом Росприроднадзора, помогаем надзорным органам выполнять свои функции», — отметила Альбина Дударева.