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Около миллиона рублей выделит бюджет Кисловодска на бездомных животных
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Около миллиона рублей выделит бюджет Кисловодска на бездомных животных 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Средства в размере около миллиона рублей предусмотрены в городском бюджете на отлов и содержание уличных животных, сообщает администрация Кисловодска.
По информации управления городского хозяйства, необходимая для проведения аукциона документация подготовлена.
«Бездомные животные находятся под защитой государственной власти, — сообщается на сайте города-курорта. — Кроме того, они являются неотъемлемой частью экологической среды, поэтому решение вопроса требует гуманности и современного подхода к делу».
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