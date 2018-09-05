Около миллиона рублей выделит бюджет Кисловодска на бездомных животных 

Средства в размере около миллиона рублей предусмотрены в городском бюджете на отлов и содержание уличных животных, сообщает администрация Кисловодска.
По информации управления городского хозяйства, необходимая для проведения аукциона документация подготовлена.
«Бездомные животные находятся под защитой государственной власти, — сообщается на сайте города-курорта. — Кроме того, они являются неотъемлемой частью экологической среды, поэтому решение вопроса требует гуманности и современного подхода к делу».