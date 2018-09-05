Более 700 человек участвовали в акции по уборке Иваньковского водохранилища под Тверью

ТАСС , 5 сентября. Более 700 человек приняли участие в акции «Чистый берег» в Конаковском районе Тверской области по очистке берегов Иваньковского водохранилища от мусора. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь администрации Конаковского района Татьяна Дурасова.

"Эколого-просветительская акция «Чистый берег» в рамках проекта «Вода России» приурочена к Международному дню благотворительности в России . Акция объединила более 700 человек, среди них около 500 — это школьники, представители молодежных экологических организаций и движений, волонтеры. Собрали более сотни мешков с мусором, это 4 кубометра отходов. Подобная акция проводилась в нашем районе в 2006 году, но тогда не было федеральной поддержки, собралось всего около 200 человек. Так что это была самая масштабная уборка", — сказала представитель администрации.

Площадкой для проведения акции впервые выбрана прибрежная зона Иваньковского водохранилища. «Водоем является одним из ключевых туристических объектов региона и пользуется большой популярностью у любителей рыболовства, туризма и охоты со всей России. Водохранилище — связующее звено между Волгой и Москвой-рекой, оно служит основным источником бесперебойного водоснабжения Москвы», — отметили организаторы.

Акция организована Федеральным агентством водных ресурсов при поддержке правительства Тверской области.

В 2017 году в акции по уборке берегов рек и водоемов «Вода России» приняли участие более 1,5 млн человек из 80 регионов страны. Акция проходила в период с 1 июня до 30 сентября. За четыре месяца были очищены берега 10 тыс. водоемов, большая часть из них взяты под общественный контроль. Добровольцы привели в порядок участки берегов Байкала, Волги, Дона, Енисея, Оби, Амура, Урала, Печоры, а также множества других рек, озер, водохранилищ и родников.