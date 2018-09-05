В Волгограде выделили 800 тыс. рублей на уборку мусора на острове Сарпинском

С подачи прокуратуры Кировского района Волгограда мэрия выделила более 800 тысяч рублей на ликвидацию мусорок на острове Сарпинском.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, правоохранители выявили нарушения требований законодательства об охране окружающей среды и факт бездействия органа местного самоуправления при организации сбора отходов на острове. На нем числится девять незаконных свалок. В 2017-2018 годах утилизация отходов на Сарпинском не производилась.

Напомним, на Сарпинском в 16 хуторах постоянно проживает 800 человек, летом людей становится больше из-за дачников.