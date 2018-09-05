Обсудили экологию: губернатор встретился с собственником ЧЭМК Александром Аристовым

Глава региона

поинтересовался у Александра Аристова , когда комбинат будет

ставить новое оборудование

5 сентября губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с собственником Челябинского электрометаллургического комбината Александром Аристовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин.

— Губернатор пригласил на встречу собственника ЧЭМК Александра Аристова обсудить вопросы реализации эффективных экологических мероприятий в Челябинске , а также долгосрочную стратегию развития комбината, — прокомментировал Дмитрий Федечкин . От подробных комментариев он отказался.

Челябинский электрометаллургический комбинат по итогам визита силовиков нынешним летом стал фигурантом двух десятков административных дел. Проверка на ЧЭМК длилась 20 дней. За это время на предприятии нашли неучтённые источники выбросов.

Ревизоры нашли 12 нарушений, связанных в первую очередь с выбросами в воздух. А ещё на предприятии оказалось несколько источников загрязнения, которые никто и никогда не брал в расчёт. Выбросы на ЧЭМК шли в том числе через специальные духовые отверстия в цехах, минуя очистку.

Лаборатория сделала замеры недалеко от предприятия и обнаружила превышение в три раза допустимой концентрации диоксида серы.

Диоксид серы (сернистый газ, сернистый ангидрид, SO2) отличает резкий запах загорающейся спички. Основной источник выбросов — выхлопные газы и процесс сгорания промышленного топлива. Предельно допустимая концентрация (ПДК) в воздухе рабочей зоны — 10 мг/куб. м. Диоксид серы вызывает распад хлорофилла у растений и их гибель. В высоких концентрациях токсичен. Разрушает витамин B1. При отравлении у людей в зависимости от концентрации вызывает насморк, кашель, охриплость, першение в горле, удушье, расстройство речи, затруднение глотания, рвоту, острый отёк лёгких, гортани, бронхиты в острой и глубокой форме, у больных астмой — аллергию с возможным летальным исходом. При смешении с дождевыми или обычными каплями воды провоцирует выделение серной кислоты. Также эксперты уловили в воздухе превышение фенола, диоксида азота, угарного газа и других вредных веществ.

В августе Росприроднадзор потребовал приостановить за вредные выбросы деятельность одного из цехов комбината. Но суд ограничился штрафом в 80 тысяч рублей.

Специалисты Росприроднадзора зафиксировали на ЧЭМК превышение нормы выброса диоксида серы в три раза

В сентябре челябинцы вновь стали жаловаться на едкий смог, першение в горле и головные боли.

4 сентября сотрудники челябинского Гидрометцентра сняли данные с восьми постов и обнаружили превышение формальдегида и диоксида азота.

По словам начальника отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Надежды Ячменёвой, снижение выбросов возможно, если предприятия будут принимать меры, предписанные при режиме НМУ.

Как Челябинск борется за чистый воздух

Весной руководитель управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталий Курятников анонсировал «каскад проверок» на предприятиях региона во втором полугодии.

После этого силовики нагрянули на несколько заводов. Три проверки за неделю прошли на предприятиях группы «Мечел» — ЧМК и «Мечел-Коксе».

29 мая сотрудники УФСБ по Челябинской области и управления Росприроднадзора проверили завод «Прогресс» и ещё ряд предприятий.

В июне экологический рейд прошёл на Магнитогорском меткомбинате, которым ранее руководил губернатор Борис Дубровский. Росприроднадзор пока не торопится комментировать его результаты.

Челябинские предприятия «Мечел» решили начать борьбу с вредными выбросами с экологического аудита, который промышленный гигант проведёт за свой счёт.

Тем временем Следственный комитет расследует два уголовных дела о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Их фигуранты — завод в Аше и Челябинский металлургический комбинат.

За вредные выбросы без спецразрешения суд оштрафовал Копейский машиностроительный завод.

Экологическая проблема в Челябинске уже вышла на федеральный уровень. Владимир Путин в послании Федеральному собранию упомянул челябинский смог в числе самых негативных примеров.

6 марта министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской посетил самые проблемные по загрязнению воздуха площадки в Челябинске. После этого он поручил Росприроднадзору перепроверить достоверность нормативов по выбросам в городе и разработать план действий по экологическому развитию региона.

Хотите узнать, кто и как сейчас следит за чистотой воздуха в Челябинске? Читайте подробности в нашем материале.