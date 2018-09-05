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В Сормове канализационные отходы сливали рядом с озером
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В Сормове канализационные отходы сливали рядом с озером 

Vgoroden.ru 46 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
В Сормовском районе может быть возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, который организовал слив канализационных отходов в не отведенных для этого местах. Фекалии сбрасывались прямо около озера. Об этом сообщает районная прокуратура.
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В ходе проведенной проверки было установлено, что предприниматель заключил с Сормовской администрацией контракт на вывоз жидких бытовых отходов. Машины, принадлежащие ему, регулярно собирали содержимое выгребных ям по городу, а затем сливали рядом с озером. Таким образом, злоумышленник, нарушив закон при обращении с жидкими бытовыми отходами, получил прибыль в сумме более 3 млн рублей.
В настоящее время материалы проверки направлены в органы внутренних дел.
Напомним, ранее был установлен факт незаконного сброса жидких бытовых отходов на территорию гаражного кооператива в Сормове.
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