В Сормове канализационные отходы сливали рядом с озером

В Сормовском районе может быть возбуждено уголовное дело в отношении предпринимателя, который организовал слив канализационных отходов в не отведенных для этого местах. Фекалии сбрасывались прямо около озера. Об этом сообщает районная прокуратура.

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В ходе проведенной проверки было установлено, что предприниматель заключил с Сормовской администрацией контракт на вывоз жидких бытовых отходов. Машины, принадлежащие ему, регулярно собирали содержимое выгребных ям по городу, а затем сливали рядом с озером. Таким образом, злоумышленник, нарушив закон при обращении с жидкими бытовыми отходами, получил прибыль в сумме более 3 млн рублей.

В настоящее время материалы проверки направлены в органы внутренних дел

Напомним, ранее был установлен факт незаконного сброса жидких бытовых отходов на территорию гаражного кооператива в Сормове.