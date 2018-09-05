На территории Самарской области в прошлом году образовалось почти 4 млн тонн отходов 

На экологию региона большое влияние оказывают химические заводы
В областном правительстве подвели экологические итоги прошло года. На территории 63 региона за это время образовалось 3,8 миллиона тонн отходов. Из них утилизируют или обезвреживают только 29%. Об этом стало известно во время видеосовещания врио главы правительства Самарской области Александра Нефедова и главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина.
— Более 20% отходов образуется из-за хозяйственной деятельности «КуйбышевАзота» (356 тысяч тонн), «ТольяттиАзота» (43,8 тысяч тонн) и «Отрадненского газоперерабатывающего завода» (762 тонн), — говорится в сообщении Минприроды России.
Болевой точкой для региона является проблема накопленного экологического вреда в от объектов бывших химпредприятий в Чапаевске, Тольятти и Самаре. Чтобы ее решить, области нужно федеральное финансирование и как можно скорее.
Другая проблема, с которой Самарская область не может справиться самостоятельно, загрязнение Волги.
По данным Минприроды, только в Самаре в главную водную артерию европейской части России большую часть сточных вод сбрасывают недостаточно очищенными и без очистки. В целом в Самарской области 97% сточных вод предприятия сбрасывают недостаточно очищенными.
63 регион направил заявку в федеральную программу «Чистая вода», в которую вошли 22 объекта, нуждающихся в снижении загрязнения поверхностных водных источников.
— К вопросу охраны водного объекта максимально привлекают население. В 2017 году жители региона убрали территорию в 13 тысяч гектар. С них вывезено почти 70 тысяч тонн отходов, — проинформировал Минприроды Александр Нефедов.
Также в самарском белом доме отмечают снижение в три раза несанкционированных свалок.