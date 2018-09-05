На территории Самарской области в прошлом году образовалось почти 4 млн тонн отходов

На экологию региона большое влияние оказывают химические заводы

— Более 20% отходов образуется из-за хозяйственной деятельности «КуйбышевАзота» (356 тысяч тонн), «ТольяттиАзота» (43,8 тысяч тонн) и «Отрадненского газоперерабатывающего завода» (762 тонн), — говорится в сообщении Минприроды России.

Болевой точкой для региона является проблема накопленного экологического вреда в от объектов бывших химпредприятий в Чапаевске, Тольятти и Самаре. Чтобы ее решить, области нужно федеральное финансирование и как можно скорее.

Другая проблема, с которой Самарская область не может справиться самостоятельно, загрязнение Волги.

По данным Минприроды, только в Самаре в главную водную артерию европейской части России большую часть сточных вод сбрасывают недостаточно очищенными и без очистки. В целом в Самарской области 97% сточных вод предприятия сбрасывают недостаточно очищенными.

63 регион направил заявку в федеральную программу «Чистая вода», в которую вошли 22 объекта, нуждающихся в снижении загрязнения поверхностных водных источников.

— К вопросу охраны водного объекта максимально привлекают население. В 2017 году жители региона убрали территорию в 13 тысяч гектар. С них вывезено почти 70 тысяч тонн отходов, — проинформировал Минприроды Александр Нефедов.

Также в самарском белом доме отмечают снижение в три раза несанкционированных свалок.